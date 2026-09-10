Mirá el gol de Christian Oliva en el triunfo de Santos sobre Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana

Santos se llevó a Belo Horizonte un valioso 2-0 tras superar como local a Atlético Mineiro. Christian Oliva fue parte importante de la victoria del Peixe, al anotar el segundo tanto que le da tranquilidad al Peixe para la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana que se jugará el próximo miércoles.

El mediocampista uruguayo tuvo a los 68' una visión de "9", se posicionó en el punto penal en una jugada donde el equipo mineiro había quedado muy abierto en el retroceso y tras un centro preciso de Gabriel Barbosa resolvió con una buena volea cruzada.

¡SE QUEDÓ PARADO EN LA LÍNEA Y HABILITÓ A TODOS! Lyanco fue a cubrir el arco, tardó en retomar su posición y habilitó a Christian Oliva tras el pase de Gabigol para sentenciar el 2-0 de Santos vs. Atl. Mineiro. ¡Cómo lo festejó Ney en el palco!



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Oliva venía de festejar en el triunfo 3-2 de su equipo ante Internacional en Beira-Rio, sumando tres goles en los últimos cuatro partidos, su primero en la Sudamericana.

Santos había comenzado ganando a los 31'. Cuando era mejor su rival, resolvió bien de pelota parada, un córner en corto que derivó al medio. De ahí Gustavinho tiró un centro exquisito por encima de la línea que Gabigol bajó para Willian Arão y este fusiló a Gabriel Delfim que no pudo hacer nada. Si bien el gol fue anulado por offside, el VAR revirtió la decisión inicial y el Peixe pudo ponerse en ventaja.

Tras el tanto Santos creció en el partido, Oliva tuvo una situación clara con un remate lejano tras un despeje con los puños de Delfim, que terminó siendo figura para evitar la goleada. En conferencia de prensa incluso Eduardo Domínguez reconoció que el rival los "dejó con vida" y manifestó que los Galos pudieron perder por más goles.

Recordar que ambos equipos van por el mismo lado del cuadro que Montevideo City Torque, a quien deben enfrentar en semifinales en caso de que el equipo de Marcelo Méndez supere la serie frente a Cienciano que comenzará este jueves en la altura de Cusco.