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El País Ovación Fútbol

Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 31 de agosto al 6 de setiembre de 2026

Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.

El País
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03/09/2026, 02:00
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Federico Pereira celebra el gol que marcó en el triunfo de Toluca ante León.
Federico Pereira celebra el gol que marcó en el triunfo de Toluca ante León.
Foto: @TolucaFC.

Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Miércoles 2 de setiembre

Federico Viñas y Federico Pereira

Toluca ganó 2-0 y los dos goles fueron uruguayos. Primero anotó el defensa y el delantero fue el que sentenció el triunfo ante León que depositó a los Diablos Rojos en la final de la Leagues Cup. Para el Toro son cinco goles en ocho partidos con su nuevo equipo.

Franco Fagúndez

El delantero sigue en racha y fue clave para el triunfo de Santa Fe por 3-2 ante Millonarios en el marco del Torneo Finalización de Colombia.

José Luis Rodríguez

Por lo cuartos de final de la Copa de Brasil, Vasco da Gama dejó por el camino a Vitoria con un global de 3-0 y en la vuelta la victoria se saldó con un 2-0 en el que marcó el Pumita.

Rodrigo Pollero y Valentín Adamo

El Táchira del Chino Recoba es líder del Torneo Clausura y para confirmar su plaza venció 5-2 a Zamora con goles uruguayos porque anotaron Rodrigo Pollero y Valentín Adamo.

Santiago Etchebarne

En un partido que tuvo de todo, el zaguero puso dos goles agónicos (80' y 89') para que Macará se imponga por 4-3 ante Manta en el fútbol de Ecuador.

Faustino Barone

Segundo partido con la camiseta de Trinidense, del que está cedido desde Olimpia, y gol para el joven atacante surgido de River Plate. Además sirvió para la goleada por 3-0 ante Ameliano.

Martes 1° de setiembre

Lucas Morales

Segundo gol en el semestre desde que llegó al Sportivo Luqueño. Esta vez fue en la hora y para que su equipo rescate un punto ante 2 de Mayo en el fútbol de Paraguay.

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