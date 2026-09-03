Tribu Charrúa, los goles uruguayos por el mundo desde el 31 de agosto al 6 de setiembre de 2026
Tanto por tanto de los compatriotas que a lo largo y ancho festejan semana tras semana con sus respectivos clubes.
Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.
A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:
Miércoles 2 de setiembre
Federico Viñas y Federico Pereira
Toluca ganó 2-0 y los dos goles fueron uruguayos. Primero anotó el defensa y el delantero fue el que sentenció el triunfo ante León que depositó a los Diablos Rojos en la final de la Leagues Cup. Para el Toro son cinco goles en ocho partidos con su nuevo equipo.
¡Llegó el segundo de los Diablos en Houston! ⚽️❤️🔥— Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026
Gran asociación entre Helinho, Jorge Díaz Price y Federico Viñas, que define con sutileza para aumentar la ventaja de @TolucaFC 👹
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¡Gol de los Diablos! 👹— Leagues Cup (@LeaguesCup) September 3, 2026
Federico Pereira aparece para abrir el marcador en Houston y poner arriba a @TolucaFC antes del descanso ⚽️❤️🔥
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Franco Fagúndez
El delantero sigue en racha y fue clave para el triunfo de Santa Fe por 3-2 ante Millonarios en el marco del Torneo Finalización de Colombia.
¡FRANCO FAGÚNDEZ SIEMPRE APARECE! En la primera del segundo tiempo el delantero pone el 2-1 para el 'León'. #LALIGAxWIN 🦁⚽🔴🔥 pic.twitter.com/EZdDOjcc4y— Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2026
José Luis Rodríguez
Por lo cuartos de final de la Copa de Brasil, Vasco da Gama dejó por el camino a Vitoria con un global de 3-0 y en la vuelta la victoria se saldó con un 2-0 en el que marcó el Pumita.
APRECIEM A QUALIDADE DE PUMITA RODRÍGUEZ! 😱— ge (@geglobo) September 3, 2026
O lateral do Vasco deu uma caneta e completou com um chutaço! pic.twitter.com/kXpCObiMlK
Rodrigo Pollero y Valentín Adamo
El Táchira del Chino Recoba es líder del Torneo Clausura y para confirmar su plaza venció 5-2 a Zamora con goles uruguayos porque anotaron Rodrigo Pollero y Valentín Adamo.
Santiago Etchebarne
En un partido que tuvo de todo, el zaguero puso dos goles agónicos (80' y 89') para que Macará se imponga por 4-3 ante Manta en el fútbol de Ecuador.
QUE VIVA EL FÚTBOL!!! 🤩— Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 2, 2026
Etchebarne volvió a ganar de cabeza y selló la victoria 4-3 de @Macara_Oficial. El hombre del partido definitivamente.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/8TgzdbLjek
Viejo y querido Macará 🫂— Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 2, 2026
Etchebarne le ganó a todos tras un tiro de esquina y convirtió el 3-2 para @Macara_Oficial, que juega con uno menos desde los 54’.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/PFx9AgkK0x
Faustino Barone
Segundo partido con la camiseta de Trinidense, del que está cedido desde Olimpia, y gol para el joven atacante surgido de River Plate. Además sirvió para la goleada por 3-0 ante Ameliano.
⚽️🎉¡YA ES GOLEADA! Faustino Barone estableció el tercero del Triki en Villeta.— Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 2, 2026
▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/XuZDzDRyQb
Martes 1° de setiembre
Lucas Morales
Segundo gol en el semestre desde que llegó al Sportivo Luqueño. Esta vez fue en la hora y para que su equipo rescate un punto ante 2 de Mayo en el fútbol de Paraguay.
⚽️ Luqueño no se rindió y encontró el empate mediante Lucas Morales.— Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 1, 2026
📺Tigo Sports
▶️Viví el #ClausuraAPF2026 en https://t.co/MBRi8xRysG pic.twitter.com/GlvkLJRCJx
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