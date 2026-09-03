Son muchos los uruguayos que dejan su huella por el mundo gracias a los goles que anotan con sus respectivos clubes. A lo largo y ancho destacan y suman festejos que los ponen en primera plana.

A continuación un repaso de lo mejor de la semana en materia de futbolistas celestes:

Miércoles 2 de setiembre

Federico Viñas y Federico Pereira

Toluca ganó 2-0 y los dos goles fueron uruguayos. Primero anotó el defensa y el delantero fue el que sentenció el triunfo ante León que depositó a los Diablos Rojos en la final de la Leagues Cup. Para el Toro son cinco goles en ocho partidos con su nuevo equipo.

¡Llegó el segundo de los Diablos en Houston! ⚽️❤️‍🔥



Gran asociación entre Helinho, Jorge Díaz Price y Federico Viñas, que define con sutileza para aumentar la ventaja de @TolucaFC 👹



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¡Gol de los Diablos! 👹



Federico Pereira aparece para abrir el marcador en Houston y poner arriba a @TolucaFC antes del descanso ⚽️❤️‍🔥



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Franco Fagúndez

El delantero sigue en racha y fue clave para el triunfo de Santa Fe por 3-2 ante Millonarios en el marco del Torneo Finalización de Colombia.

¡FRANCO FAGÚNDEZ SIEMPRE APARECE! En la primera del segundo tiempo el delantero pone el 2-1 para el 'León'. #LALIGAxWIN 🦁⚽🔴🔥 pic.twitter.com/EZdDOjcc4y — Win Sports (@WinSportsTV) September 3, 2026

José Luis Rodríguez

Por lo cuartos de final de la Copa de Brasil, Vasco da Gama dejó por el camino a Vitoria con un global de 3-0 y en la vuelta la victoria se saldó con un 2-0 en el que marcó el Pumita.

APRECIEM A QUALIDADE DE PUMITA RODRÍGUEZ! 😱



O lateral do Vasco deu uma caneta e completou com um chutaço! pic.twitter.com/kXpCObiMlK — ge (@geglobo) September 3, 2026

Rodrigo Pollero y Valentín Adamo

El Táchira del Chino Recoba es líder del Torneo Clausura y para confirmar su plaza venció 5-2 a Zamora con goles uruguayos porque anotaron Rodrigo Pollero y Valentín Adamo.

Santiago Etchebarne

En un partido que tuvo de todo, el zaguero puso dos goles agónicos (80' y 89') para que Macará se imponga por 4-3 ante Manta en el fútbol de Ecuador.

QUE VIVA EL FÚTBOL!!! 🤩



Etchebarne volvió a ganar de cabeza y selló la victoria 4-3 de @Macara_Oficial. El hombre del partido definitivamente.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/8TgzdbLjek — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 2, 2026

Viejo y querido Macará 🫂



Etchebarne le ganó a todos tras un tiro de esquina y convirtió el 3-2 para @Macara_Oficial, que juega con uno menos desde los 54’.#LigaEcuabet conectada x #Xtrim 🤳🏻 pic.twitter.com/PFx9AgkK0x — Zapping Ecuador (@zapping_ecu) September 2, 2026

Faustino Barone

Segundo partido con la camiseta de Trinidense, del que está cedido desde Olimpia, y gol para el joven atacante surgido de River Plate. Además sirvió para la goleada por 3-0 ante Ameliano.

⚽️🎉¡YA ES GOLEADA! Faustino Barone estableció el tercero del Triki en Villeta.



▶️Viví el #ClausuraAPF2026 por https://t.co/MBRi8xR0D8 pic.twitter.com/XuZDzDRyQb — Tigo Sports (@TigoSportsPY) September 2, 2026

Martes 1° de setiembre

Lucas Morales

Segundo gol en el semestre desde que llegó al Sportivo Luqueño. Esta vez fue en la hora y para que su equipo rescate un punto ante 2 de Mayo en el fútbol de Paraguay.