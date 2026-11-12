Magia López está “re preparado para volver a Nacional" tras brillar en Progreso: la marca de Recoba y Forlán como DT

Nahuel López (19) no se iba a probar en Nacional cuando a los 13 años dejó su Melo natal. Después de dos días de prueba en Liverpool y otro en Defensor, Magia, que en ese entonces aún no llevaba consigo su varita, fue casi que de casualidad al último día de la preséptima tricolor. El sueño del hincha comenzó a tomar forma e hizo todas las formativas, subiendo a Primera a los 16 años. Tuvo que irse por no tener minutos pero dice que está “recontra preparado” para volver al club que ya le transmitió su deseo de contar con él. Mientras disfruta de su hijo de un año y medio, está camino a defender a la Sub 20 en el Sudamericano de enero y esta semana fue destacado por el CIES como el Sub 20 con mayor impacto en su equipo en Sudamérica, superando a los argentinos Leonel Flores y Tomás Aranda, campeones con Boca.

El talentoso atacante de 19 años finaliza su préstamo a Progreso en diciembre y el 2 de enero comenzará la pretemporada con el Bolso tras un semestre envidiable en el que se puso el equipo al hombro y pese a no salvarse del Descenso, se ganó el cariño de la gente. Lleva 29 partidos jugados y 11 goles, ocho de ellos los anotó en los últimos 10 juegos por el Clausura. En este momento entrena con la selección Sub 20 con Diego Forlán. A continuación, la entrevista que le brindó a Ovación:

—Qué loco que podías no haberte probado en Nacional y hubiese sido todo distinto...

— Total, eso es lo que siempre hablamos con mi representante.

—¿Cómo fue? ¿Quedaste jugando de enganche?

—Fui a la última práctica de preséptima con el Pato López y quedé, pero después arranqué en séptima con Joaquín Papa y siempre jugué de interior izquierdo. En Sexta Dardo Pérez me puso de enganche atrás del 9 y en Sub 16, Tabaré Alonso me empezó a poner de puntero izquierdo.

—¿Y te llevabas bien con el cambio?

—No, me enojaba, yo les decía que no, que era enganche. De grande lo entendí y hasta puedo jugar en varias posiciones: por derecha, de enganche, de puntero, hasta de nueve.

Nahuel "Magia" López al ataque en el amistoso entre Nacional y Olimpia en el Gran Parque Central. Foto: Estefanía Leal.

—Hiciste todo el camino en Nacional hasta que decidís salir ¿por qué a Progreso?

—No me estaban teniendo en cuenta y quería jugar. Tenía varias opciones, Liverpool era una. Al principio no estaba muy de acuerdo en salir pero lo pensé y fui a Progreso. Había tenido de profe a Gabriel Farcilli (exdirector deportivo del Gaucho) en Nacional y me explicó la forma de ser el club y eso me gustó. La gente, la humildad, el barrio. Peleábamos el descenso y seguían alentando, cuando descendimos la gente me estaba esperando para aplaudirme, fue impresionante, nunca había vivido algo así. Ya lo sabía pero en ese momento fue cuando confirmé que Progreso se metió en mi corazón y que con el paso de los años lo voy a seguir queriendo.

—Cuando llegaste no jugabas y pasaste a ser indiscutido, ¿cuánto pesó la confianza de Tabaré Silva, dónde estuvo el clic?

—No jugaba porque el cuerpo técnico anterior (el de Rocco) sentía no estaba preparado. Entrenaba mucho y no entendía, me preguntaba ¿por qué no juego si estoy haciendo todo bien? Cuando jugué, que mi primer partido de titular fue contra Albión (en marzo), lo hice bien y no me ponía, a veces hasta pensaba si era que tenían un problema conmigo. Después llegó Tabaré y me dijo: “Conmigo vas a ser titular, quiero que agarres la batuta del equipo, que tengas la confianza de hacer lo que vos quieras”. Y eso después se reflejó en la cancha, empecé a hacer goles y hacer la diferencia.

Nahuel "Magia" López celebrando su gol con Progreso frente a Wanderers en el Paladino. Foto: Leonardo Mainé.

—Sos de los pocos que siguen representando la gambeta en el fútbol uruguayo, ¿lo percibís?

—Me caracterizo por eso, la agarro y encaro para adelante. A veces miro partidos y hablo de eso con mi representante, veo que se perdió un poco en el fútbol mundial... La agarran y lo primero que hacen es mirar para atrás y jugar para atrás y yo le digo, ¿sabes cómo la agarro y encaro para adelante? Yo soy así, cuando estoy en la cancha no pienso en nada, fluyo y y saco lo que soy.

—En Nacional debutás con Recoba, un habilidoso y con gran pegada, ¿qué aprendiste de él?

—Me subió con 16. Me quedaba a entrenar tiros libres con él y por ahí un día estaba sentido de los aductores e igual la pegada que tenía era increíble. Todo lo que me decía lo empecé a hacer en Primera y me salió todo. Me decía que era muy bueno en el uno contra uno, pero tenía que saber los momentos, cuándo jugar un toque, cuándo encarar y me pasó, cuando venían de a dos a doblarme jugaba un toque, “tac”, me sacaba arriba a dos con un toque, iba al espacio y me iba solo otra vez. Todo lo que él me dijo me pasó con Progreso, absorbí todo eso y me sirvió muchísimo.

Álvaro Recoba, DT de Nacional. Foto: Leo Mainé.

—Otro al que hacés mención siempre es al Vasco Ostolaza, que te retó para poder usar el apodo.

—Lo adoro. Primero por lo que representa para Nacional, que es una leyenda, y, segundo, por lo que representa para mí, que es un señor, con todo lo que ganó y la humildad que tenía para acercarse darme consejos, me abrazaba... Fue en un partido que todos me decían “Magia, Magia” y él me dice: “Te vas a ganar el apodo cuando llegues a los 10 goles en Primera”. Acordamos eso, nos dimos la mano y cuando los alcancé, lo llamé. “¿Vasco, ya está no?”, le dije. Y me dijo: “Sí, ahora sí, vamo’ arriba Magia”.

—Tenés 19 años pero parece que ser padre te hizo madurar mucho, ¿cómo vivís esta faceta?

—Esta etapa vino con muchas cosas porque cuando nació mi hijo (Bautista) justo había subido a Primera y me hizo madurar mucho en todos los aspectos, fue en parte por eso que tomé la decisión de ir a Progreso, por mí familia y porque quería jugar, sentirme protagonista.

—¿Cómo es el Magia padre?

—Me encanta estar y jugar con él. Me adora, me ve y le brillan los ojitos. Siempre estoy re atento y nos entendemos muy bien. Ya le regalé como cinco pelotas de fútbol. Cuando hago notas pos partido le grita a la tele “¡papá, papa!”.

—La misma semana que hacés el festejo de llamada Nacional se contactó contigo, ¿lo esperabas?

— No, ya no lo esperaba, sí sabía que tenía que volver en 2027. Pablo (Álvarez) me llamó y me dijo que el 2 de enero iba a arrancar la pretemporada con ellos y que estaba haciendo un campeonato increíble.

Nahuel López festeja un gol para Progreso en la Liga AUF Uruguaya. Foto: Club Atlético Progreso

—¿Te sentís preparado para volver? Porque después de el semestre que tuviste, los ojos van a estar en vos, ¿sos consciente de eso?

—Sí, lo sé, pero estoy recontra preparado para jugar en Nacional, sé lo que es Nacional porque he estado, estuve en Primera a los 16. Estoy listo, primero por las ganas que tengo y porque ya demostré que estoy preparado.

—¿Con quién crees te puedes asociar bien en cancha?

—Con Maxi Gómez.

—¿Para asistirlo o para repartirse los goles?

—Se la doy a él, que salga goleador; es una locura lo que juega, tiene una calidad enorme.

—La lista no está definida pero también sos parte de la selección que prepara el Sudamericano Sub 20 ¿cómo es el día a día con Forlán y Espasandín?

—En cancha trabajamos más con Espasandín, que en Nacional me subió a Cuarta cuando era Sub 17, me felicitó por el gran rendimiento, me pidió que encare, que no tenga presión porque la selección. Y Diego, ya sabemos lo que significa para todos. Lo veo en los dos toques ¡y lo qué le pega! Lo veía de chico y ahora estoy en la selección con él, no podía creer.

Nahuel "Magia" López en la selección Sub 20. Foto: AUF.

—¿Te ves con chances de poder representar a Uruguay?

—Sí, estoy con muchas ganas y confianza.

