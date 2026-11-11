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    El País Información Policiales

    Bomberos trabajan en un incendio en el shopping de Colonia: el edificio fue evacuado

    Por el momento no se registraron lesionados. Las imágenes difundidas muestran grandes columnas de humo, provenientes de varios locales afectados.

    El País
    El País
    11/11/2026, 19:16
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    Personal de Bomberos de Colonia trabaja en la tarde de este miércoles para apagar las llamas de un incendio en el shopping de Colonia del Sacramento frente a la calle Franklin D. Roosevelt.

    Por el momento se evacuó a las personas que se encontraban en el edificio y no hay lesionados, según informó el portal local RO Contenidos y confirmó El País con fuentes de Bomberos de Colonia.

    Incendio en shopping de Colonia
    Incendio en shopping de Colonia.
    Foto captura de video.

    Imágenes captadas por El País y otros medios muestran grandes columnas de humo, provenientes de varios locales afectados. Si bien en un momento se habría controlado el fuego, las llamas volvieron a aparecer y las afectaciones avanzaron a buena parte de las instalaciones.

    El gerente del Shopping, Juan Manuel Torres, dijo en diálogo con Telenoche (Canal 4) que a pesar del momento de tensión, "lo más importante" es que funcionaron todos los protocolos previstos para estos casos.

    El sonido de la alarma de incendios permitió evacuar a los presentes "a tiempo" a través de los megáfonos del Shopping, añadió.

    Incendio en el Shopping de Colonia.
    Incendio en el Shopping de Colonia.
    imagen: Subrayado (Canal 10)

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