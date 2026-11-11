Bomberos trabajan en un incendio en el shopping de Colonia: el edificio fue evacuado
Por el momento no se registraron lesionados. Las imágenes difundidas muestran grandes columnas de humo, provenientes de varios locales afectados.
Personal de Bomberos de Colonia trabaja en la tarde de este miércoles para apagar las llamas de un incendio en el shopping de Colonia del Sacramento frente a la calle Franklin D. Roosevelt.
Por el momento se evacuó a las personas que se encontraban en el edificio y no hay lesionados, según informó el portal local RO Contenidos y confirmó El País con fuentes de Bomberos de Colonia.
Imágenes captadas por El País y otros medios muestran grandes columnas de humo, provenientes de varios locales afectados. Si bien en un momento se habría controlado el fuego, las llamas volvieron a aparecer y las afectaciones avanzaron a buena parte de las instalaciones.
El gerente del Shopping, Juan Manuel Torres, dijo en diálogo con Telenoche (Canal 4) que a pesar del momento de tensión, "lo más importante" es que funcionaron todos los protocolos previstos para estos casos.
El sonido de la alarma de incendios permitió evacuar a los presentes "a tiempo" a través de los megáfonos del Shopping, añadió.
Noticia en desarrollo.
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