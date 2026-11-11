Bomberos trabajan en un incendio en el shopping de Colonia: el edificio fue evacuado

Personal de Bomberos de Colonia trabaja en la tarde de este miércoles para apagar las llamas de un incendio en el shopping de Colonia del Sacramento frente a la calle Franklin D. Roosevelt.

Por el momento se evacuó a las personas que se encontraban en el edificio y no hay lesionados, según informó el portal local RO Contenidos y confirmó El País con fuentes de Bomberos de Colonia.

Incendio en shopping de Colonia. Foto captura de video.

Imágenes captadas por El País y otros medios muestran grandes columnas de humo, provenientes de varios locales afectados. Si bien en un momento se habría controlado el fuego, las llamas volvieron a aparecer y las afectaciones avanzaron a buena parte de las instalaciones.

El gerente del Shopping, Juan Manuel Torres, dijo en diálogo con Telenoche (Canal 4) que a pesar del momento de tensión, "lo más importante" es que funcionaron todos los protocolos previstos para estos casos.

El sonido de la alarma de incendios permitió evacuar a los presentes "a tiempo" a través de los megáfonos del Shopping, añadió.

Incendio en el Shopping de Colonia. imagen: Subrayado (Canal 10)

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