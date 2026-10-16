Nacional "espera" la vuelta de Magia López: el gesto de Pablo Álvarez con el jugador y sus números en Progreso

“Creo que tienen que sacar sus propias conclusiones”, manifestó Nahuel "Magia" López al término de la décima fecha del Torneo Clausura cuando Peñarol y Progreso empataron 1-1 en el Centenario. El mediapunta de 19 años, que convirtió el primer gol antes de la media hora de partido, fue la gran figura de la noche y entre sus varios festejos celebró emulando un teléfono con su mano.

El festejo de Nahuel López tras el gol que marcó en el partido entre Peñarol y Progreso. Foto: Leonardo Mainé.

No lo dijo pero tiene sentido que fuera para Nacional, equipo del que es hincha y desde el que está a préstamo hasta diciembre. No es la primera vez que López hace referencia a esto, sino que ya ha declarado acerca de sus ganas de volver: "A veces no te abren la puerta en donde querés y tenés que salir del lugar que amás porque no te dan oportunidades. A mí me la dio Progreso”, dijo a la trasmisión de AUFTV tras anotar el gol del triunfo ante Danubio por la cuarta fecha del Clausura.

Y pese al contexto de su equipo, que está último en el Descenso y necesita no volver a perder y que el resto pierda todo lo que queda del torneo para salvarse, la temporada del melense ha sido muy buena: 30 partidos y 10 goles, marcando seis de ellos en los últimos siete partidos. Nacional está atento a esto y por eso hubo un gesto de Pablo Álvarez, director deportivo tricolor, con el jugador.

Quien asumió esta función hace un mes se comunicó por vía telefónica con el Magia, informó Tenfield y confirmó Ovación, el cual fue contactado por el club por primera vez desde que está a préstamo en el Gaucho.

"Es real que existió un contacto donde Pablo Álvarez se puso a la orden, le explicó su función y le dijo que lo estaban siguiendo, que lo felicitaba y que lo esperaban para integrarse a Nacional una vez finalizado el préstamo", expresaron a Ovación fuentes allegadas al jugador, quienes señalaron que este contacto, que fue antes del festejo del teléfono, fue muy bien recibido por López.

Nahuel aún no debutó de manera oficial en el Bolso pero sí formó parte de cuatro amistosos (uno en 2024 y tres en 2025), sumando 180 minutos en total.

El próximo desafío de Progreso será este sábado ante Juventud de Las Piedras. Los equipos se miden en el Paladino desde la 10 horas por la fecha 11 del Clausura. Magia es titular indiscutido en el equipo de Tabaré Silva y viene de anotar en seis de las nueve fechas en las que jugó en el Clausura, ya que no fue convocado ante Nacional, porque su contrato no se lo permite.

En la segunda parte del año le hizo goles a Danubio (89'), Albion (21'), Boston River (90'), Racing (90+3), Liverpol (47') y Peñarol (25').