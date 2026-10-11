“Convertirle al clásico de Nacional es importante”: Magia López y el gesto que hizo en Peñarol vs. Progreso

Por la décima fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya, Peñarol y Progreso empataron 1-1 en el estadio Centenario. El Gaucho está último en los promedios y le hizo partido al aurinegro que está primero en la Anual. De hecho, los de La Teja fueron ganando durante gran parte del partido gracias a un gol de Nahuel “Magia” López, que tuvo un gesto en el festejo y destacó la importancia de convertir “al clásico de Nacional”.

Antes de la media hora del partido, Hernán Carroso se anticipó en medio de la salida de Peñarol y la pelota le quedó al ‘10’ de Progreso. López avanzó con la pelota hasta la medialuna y abrió el pie derecho para poner la pelota contra el palo derecho, lejos del alcance del arquero Washington Aguerre, y así abrir la cuenta a los 26 minutos.

El equipo aurinegro sintió el impacto del gol y el Gaucho casi estira la diferencia en el primer tiempo con un buen tiro libre de Agustín Ocampo que devolvió bien Aguerre. Los de La Teja pudieron controlar gran parte del partido, pero sobre el final se recostaron demasiado sobre su arco y Abel Hernández volvió a convertir un gol agónico para rescatar al menos un punto para Peñarol.

Pese al protagonismo de la Joya, la gran figura de la noche fue Nahuel López. “La verdad que muy contento por el sacrificio del grupo, que dejó todo. Fue un partido que tuvimos que conseguir los tres puntos, pero no se nos dio. Contento por el gol y hay que seguir”, dijo Magia para AUFtv una vez finalizado el partido y destacó haberle convertido a Peñarol por su vinculación con Nacional.

“Para mi todos los cuadros son iguales, pero convertirle un gol al clásico de Nacional, que yo soy de Nacional, es muy importante para mí”, dijo el ‘10’ de Progreso, cedido desde el Bolso y que hizo un gesto de una “llamada” en el festejo del gol. “Creo que tienen que sacar sus propias conclusiones”, manifestó.

El talentoso extremo de 19 años alcanzó los 10 goles y cerró la nota con una dedicatoria. “También le quiero mandar un mensaje a una persona muy importante para mí, que me dijo que me iba a ganar el apodo cuando llegara a los 10 goles, llegué. Para el Vasco Ostolaza”, dijo el Magia López.

"CONVERTIRLE UN GOL AL CLÁSICO DE NACIONAL, QUE YO SOY DE NACIONAL, ES MUY IMPORTANTE PARA MÍ" Nahuel López, luego de anotar ante Peñarol en el Centenario. #LigaUruguayaEnDSPORTS https://t.co/6WOUph5gcq — DSPORTS Uruguay (@DSportsUY) October 10, 2026