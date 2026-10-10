La tarde especial de Matías Arezo: llega a los 100 partidos en Peñarol y está a un gol de alcanzar otra marca

Peñarol enfrenta este sábado a Progreso en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Clausura, en un partido importante para sus aspiraciones en la recta final del Campeonato Uruguayo. Sin embargo, el encuentro tendrá un condimento especial para uno de los futbolistas más importantes del plantel que conduce Diego Aguirre: Matías Arezo alcanzará los 100 partidos oficiales con la camiseta aurinegra si suma minutos ante el Gaucho.

El delantero de 23 años atraviesa un buen presente y se ha transformado en una de las principales cartas ofensivas del Carbonero. Su historia en el club, que comenzó en 2023 y tuvo un segundo capítulo a partir de mediados de 2025, está marcada por los goles, el cariño de los hinchas y una importante apuesta económica de la institución para asegurar su continuidad.

Arezo acumula 99 partidos oficiales con Peñarol, en los que convirtió 49 goles, por lo que este sábado tendrá la posibilidad de alcanzar dos cifras redondas en una misma jornada: los 100 encuentros y el medio centenar de festejos.

El atacante suma 53 victorias, 22 empates y 24 derrotas en sus presentaciones con el equipo mirasol. Además, acumula 7.621 minutos disputados, con un promedio cercano a un gol cada dos partidos.

Dos etapas, muchos goles y una apuesta a futuro

La historia de Matías Arezo con Peñarol comenzó en 2023, cuando llegó a préstamo desde Granada de España. Su incorporación generó expectativas por lo que había demostrado anteriormente en River Plate de Uruguay, donde había surgido como una de las grandes promesas del fútbol local.

Durante aquella primera experiencia con la camiseta aurinegra, el delantero consiguió el Torneo Apertura y dejó una buena imagen que alimentó el deseo de los hinchas de volver a verlo en el club.

Luego de su regreso al fútbol europeo y de un posterior pasaje por Gremio de Porto Alegre, Arezo volvió a Peñarol a mediados de 2025 para ponerse a las órdenes de Diego Aguirre. Su retorno estuvo acompañado de goles y títulos. El atacante integró el plantel que conquistó la Copa AUF Uruguay 2025, el Torneo Clausura de ese mismo año y la Supercopa Uruguaya 2026.

Matías Arezo en la previa del clásico entre Peñarol y Nacional en el Campeón del Siglo. Foto: @OficialCAP.

Su rendimiento deportivo llevó a que la dirigencia encabezada por Ignacio Ruglio tomara una decisión importante: apostar por su continuidad a largo plazo. En julio de este año, Peñarol oficializó la compra de su ficha y anunció la renovación de su contrato hasta diciembre de 2029. La operación se concretó por un monto total de 3,5 millones de dólares, de los cuales se descontaron los 400.000 dólares correspondientes al préstamo acordado previamente con Gremio.

De esta manera, el Carbonero deberá abonar los 3,1 millones restantes en tres cuotas anuales a partir de enero de 2027. El club brasileño, por su parte, conservará un 10% de la plusvalía de una eventual transferencia futura.

Dentro de sus 99 partidos con Peñarol, Matías Arezo también ha tenido protagonismo en los enfrentamientos frente a Nacional. El delantero disputó ocho clásicos oficiales, con un balance de tres victorias, tres empates y dos derrotas. Además, convirtió tres goles frente al tradicional rival, una cifra que contribuyó a fortalecer su vínculo con la parcialidad aurinegra y que lo posiciona como uno de los futbolistas de referencia del plantel en esta clase de encuentros.

Arezo llega al compromiso frente a Progreso en un buen momento individual. El delantero fue determinante en los últimos encuentros del equipo de Diego Aguirre y convirtió goles importantes para mantener al Carbonero en la pelea por el Torneo Clausura y la Tabla Anual.

Matías Arezo festeja un gol agónico con la camiseta de Peñarol. Foto: Ignacio Sánchez

El pasado 30 de setiembre marcó en el empate 1-1 frente a Montevideo City Torque, mientras que el sábado 3 de octubre volvió a aparecer en el marcador para darle a Peñarol una victoria por 1-0 frente a Racing en el Estadio Centenario. Anteriormente, también había convertido un doblete en la goleada 4-0 ante Danubio, correspondiente a la quinta fecha del Clausura.

Este sábado, ante Progreso, el delantero tendrá por delante una jornada especial. No solamente por la posibilidad de disputar su partido número 100 con Peñarol, sino también porque un gol le permitirá llegar a los 50 tantos oficiales con la camiseta aurinegra.

Dos marcas que reflejan el peso que ha adquirido en el equipo y que llegan en un momento importante de la temporada, cuando Peñarol necesita de sus principales figuras para afrontar la definición del Campeonato Uruguayo.