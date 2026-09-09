La marca que alcanzó Matías Arezo en Peñarol, a quién igualó y las estadísticas que persigue el goleador

Matías Arezo necesitaba un partido como el que tuvo el sábado en Jardines del Hipódromo. Con dos goles y una gran actuación en la ofensiva de Peñarol, el delantero de 23 años volvió a ser clave dentro del área en un equipo que venía golpeado tras la derrota clásica y que pudo levantarse casi que de inmediato.

Y Arezo fue parte de esa levantada porque el futbolista surgido en River Plate le devolvió a Diego Aguirre la confianza que el técnico depositó en él ya que la Fiera dejó a Abel Hernández en el banco de suplentes y apostó por el hombre que viene siendo el máximo anotador del Mirasol en lo que va de la temporada 2026.

El futbolista de 23 años suma 13 goles en 30 encuentros disputados hasta el momento en el 2026 con la camiseta del Carbonero y con estos números se encamina a seguir creciendo en una tabla de goleadores históricos del club, aunque claro está, aún le falta para estar en el top.

Con su doblete ante la Franja el sábado en el Estadio María Mincheff de Lazaroff, Arezo alcanzó los 46 gritos con el Mirasol y ahora se ubica en el puesto 33 de goleadores históricos de la institución junto a Darío Silva —los hizo en 80 encuentros— y Carlos Borges —los anotó en 160—, dos delanteros que dejaron su huella tras jugar en Peñarol.

El grito de gol de Matías Arezo en la goleada de Peñarol en Jardines frente a Danubio. Foto: Leonardo Mainé.

Lo cierto es que con el Torneo Clausura recién comenzado y con Copa AUF Uruguay por delante —más allá de que aún no jugó ninguno de los dos encuentros del aurinegro—, Matías Arezo se perfila para seguir sumando gritos a una estadística que lo puede ubicar en lugares de privilegio para delanteros del Carbonero.

Otro dato dentro de la estadística de Arezo en filas aurinegras es que el delantero suma 15 goles en el Estadio Campeón del Siglo y se ubica en el cuarto lugar junto a Cristian Palacios y David Terans, teniendo por delante aún a Cristian Rodríguez (20), Agustín Álvarez Martínez (21) y Leonardo Fernández (26), quien se recupera de una lesión de ligamentos cruzados y volverá a las canchas en octubre o noviembre.

A fuerza de goles, entrega y ganas, Matías Arezo sigue agrandando su estadística en Peñarol y lo hizo luego de tener un partido como el del sábado: con chances de gol generadas y tantos anotados para colaborar de gran manera en la goleada de un equipo que necesita a su delantero con la pólvora seca pensando en el cierre de la temporada 2026.