Así va la sexta fecha del Clausura: MC Torque-Liverpool en un partidazo, Peñarol ante Albion y Nacional al Viera
El Bolso visitará a Wanderers en un encuentro donde ambos tienen puntos importantes en juego, mientras que el Carbonero defenderá la Anual ante un Pionero necesitado.
El Torneo Clausura avanza a paso firme y ya superó su primer tercio de disputa con la finalización de la quinta fecha. La sexta jornada del último certamen del año está fijada y ya se conoce que se jugará entre sábado y lunes con partidos de alto voltaje donde cada punto vale mucho para distintos objetivos.
Sin ir más lejos, el sábado hay un encuentro más que interesante entre Wanderers y Nacional, que finalmente se llevará a cabo en el Parque Viera, y que encuentra al Bohemio necesitado de unidades pensando en la permanencia y al Bolso urgido de ganar pensando en trepar en el Clausura y en la Anual.
Mientras tanto, el domingo hay un duelo directo entre equipos que intentan escapar de la zona roja del descenso porque Progreso será local en el Parque Paladino ante Cerro. El Gaucho está último en dicha tabla, mientras que el Villero es el primero en salvarse, pero no puede descuidarse.
Por la tarde será el turno de que juegue el actual líder de la Tabla Anual: Peñarol. Con la intención de seguir recuperando puntos tras la derrota clásica, recibe a un Albion que suma ocho partidos sin ganar y que ganó solo uno de los últimos 12 encuentros que disputó en el marco de la Liga AUF Uruguaya.
El cierre de la fecha será el lunes y será con un partidazo porque se medirán Montevideo City Torque y Liverpool: hasta el momento escolta y líder del Torneo Clausura antes de iniciar la sexta fecha. Será en el Estadio Charrúa y luego de que el Ciudadano vuelva de Cusco donde enfrentará a Cienciano por Copa Sudamericana.
Así se jugará la sexta fecha del Torneo Clausura:
SÁBADO 12 DE SETIEMBRE
Racing vs. Boston River
Parque Roberto
13:00
Wanderers vs. Nacional
Parque Viera
16:30
Cerro Largo vs. Central Español
Estadio Ubilla
19:30
DOMINGO 13 DE SETIEMBRE
Progreso vs. Cerro
Parque Paladino
10:00
Juventud vs. Danubio
Parque Artigas
13:00
Peñarol vs. Albion
Campeón del Siglo
16:30
Defensor Sporting vs. Deportivo Maldonado
Luis Franzini
19:30
LUNES 14 DE SETIEMBRE
Montevideo City Torque vs. Liverpool
Estadio Charrúa
19:00
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