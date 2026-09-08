Wanderers-Nacional se juega en el Parque Viera con 4.000 entradas para el Bolso: posibles precios y detalles

La sexta fecha del Torneo Clausura viene con un partidazo: Wanderers ante Nacional, el sábado a las 16:30. Más allá de lo que implica en sí un partido entre el Bohemio y el Bolso, el presente de ambos lo transforma en un encuentro con obligaciones para los dos equipos porque mientras uno pelea por la permanencia, el otro intenta trepar para pelear el último certamen corto del año.

En ese contexto, hubo distintas versiones en la previa sobre dónde se iba a disputar el encuentro. Tal vez en cualquier otro momento no existirían objeciones para que el partido sea en el Parque Viera, donde el Bohemio es local, pero —como ya ocurrió en otras ocasiones— la presencia de la Rural del Prado encendió algunas dudas.

En los últimos días, Wanderers recibió el ofrecimiento de la Intendencia de Durazno y también de Paysandú para llevar el partido a uno de los departamentos y si bien la oferta de Durazno estuvo latente hasta último momento, finalmente no se ejecutó. Tampoco la de ir al Estadio Centenario ya que Nacional no estaba dispuesto a negociar la cantidad de entradas.

Teniendo en cuenta todos esos detalles y que al cuerpo técnico de Wanderers encabezado por Mathías Corujo le sentaba mejor jugar el partido en el Viera, se terminó definiendo que el choque ante el tricolor será en el Prado y que los hinchas visitantes tendrán 4.000 entradas. Los precios oscilarían entre los 600 y 1200 pesos y se espera que entre el martes o miércoles se pongan a la venta.

Estarán ubicados en dos tribunas ya que estarán en la cabecera Jorge Barrios y también en la Obdulio Varela, con la particularidad de que el Ministerio del Interior no permitió la habilitación de la segunda bandeja por lo que solamente será ocupada la platea baja del Viera. Este detalle debido a la presencia de la Rural del Prado y a la intención de que no se aglomere gran cantidad de público entre ambos eventos, sumado a que el ingreso a la tribuna Varela es solamente uno y a su vez estrecho.

Se espera que en la jornada de este martes exista una reunión entre las partes de la que participarán dirigentes de Wanderers con la Policía para tratar temas de seguridad vinculados al encuentro del próximo sábado.