La directiva de Nacional eligió a Pablo Álvarez para ser el gerente deportivo; habrá una reunión con Ricardo Vairo

La directiva de Nacional se reunió en la mañana de este lunes después del empate del primer equipo contra Juventud de Las Piedras 2-2 en el Gran Parque Central. Uno de los principales temas que se trató en el encuentro que se desarrolló en el estadio tricolor fue la elección del gerente deportivo. En una decisión que no fue unánime, los albos eligieron a Pablo Álvarez, un viejo conocido de la casa que hizo formativas en el club, que jugó en Primera División y que actualmente tiene ese rol en Boston River, donde ha trabajado con suceso.

Si bien inicialmente hubo cuatro nombres arriba de la mesa, y con los cuales hubo reuniones (Álvarez, Daniel Enríquez, Fabián Coito y Leonardo Blanco), hasta último momento los dos que realmente estuvieron en la consideración fueron Álvarez y Enríquez. "Son dos estilos diferentes, algunos dirigentes querían más experiencia, otros más juventud, por ahí se centró la discusión", explicó un dirigente a Ovación, al mismo tiempo que reiteró que ese hecho llevó a que la determinación no fuera unánime. Vale recordar que Enríquez, actualmente trabajando en Colón de la Segunda División, ya cumplió ese rol en Nacional.

En la jornada de este lunes existirá un nuevo contacto del presidente Ricardo Vairo con Álvarez, para terminar de cerrar el acuerdo. Estiman que no habrá dificultades económicas y que, de llegar a un acuerdo, comenzará inmediatamente con sus tareas de gerencia deportiva en el Bolso. A su vez, ya existieron conversaciones previas con Boston River, para avanzar en el diálogo con el profesional de 41 años.

Pablo Álvarez jugó en Nacional en 2007 y entre 2012 y 2014, completando 115 partidos con 60 triunfos, 15 empates y 40 derrotas y un gol anotado en 9010 minutos. Nacional entendió que en este momento del club, con la coyuntura actual, era necesario contratar a un profesional que conociera la institución, cada uno de sus lugares, y que a su vez estuviera empapado con la realidad del fútbol uruguayo, sus jugadores y las oportunidades de mercado. Álvarez maneja muy bien la parte de búsqueda de futbolistas y de oportunidades de mercado. De hecho, en el equipo Sastre se ha consolidado por invertir en fichas de futbolistas a los que después el club le sacó un rédito importante a nivel económico.

Este lunes, en el programa #Minuto1 (Carve Deportiva), el técnico Daniel Carreño se refirió a la importancia de contar con un gerente deportivo en este momento, ya que hay cuestiones que hoy no sabe bien a quién recurrir frente a ciertas dudas, como citaciones a las selecciones, trato de los juveniles y prioridad de jugadores ante similitud de condiciones o características.

De concretarse el acuerdo entre Álvarez y Vairo este lunes, el gerente deportivo comenzaría a trabajar ya en las próximas horas en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, lugar de entrenamiento de Nacional.