Albion vs. Progreso en vivo por el Clausura: el Pionero y el Gaucho vuelven a verse las caras días después

Albion y Progreso se enfrentarán este lunes (15:00 por DSports, Disney+, AntelTV, Flow y cables) en el Estadio Luis Franzini, por la quinta fecha del Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya. El Pionero buscará cortar una racha de cuatro derrotas consecutivas en el torneo, mientras que el Gaucho necesita volver a sumar de a tres para empezar a salir de una situación complicada en la tabla del descenso.

El equipo dirigido por Federico Nieves todavía no consiguió puntos en el Clausura. Perdió 1-0 con Liverpool en el debut, luego 2-1 con Cerro, cayó 3-2 frente a Boston River en la tercera fecha y viene de perder 1-0 contra Racing en el Parque Osvaldo Roberto.

La derrota ante Racing fue especialmente dolorosa porque Albion llegaba con la posibilidad de aprovechar los resultados de otros equipos para acercarse a la parte alta de la Tabla Anual. Sin embargo, el 0-1 lo dejó con 34 puntos y en el noveno lugar de la acumulada, todavía fuera de los puestos de descenso, aunque con poco margen respecto a los equipos que vienen por detrás.

El Pionero, además, tiene un incentivo inmediato para cortar la mala racha: una victoria le permitiría sumar sus primeros puntos del Clausura y comenzar a recuperar el terreno perdido en las últimas fechas.

El Gaucho, dirigido por Tabaré Silva, tampoco llega en un buen momento. Tiene tres puntos en cuatro fechas, pero en su último partido del Clausura sumó sus primeros tres puntos y una victoria resonante ante Danubio en Jardines del Hipódromo. Los de La Teja están últimos en la permanencia y, de ganar esta tarde, podrían quedar a seis puntos de La Franja.

Progreso acumula 58 puntos en 63 partidos y tiene un promedio de 0,921, el peor de los 16 equipos. Albion, en cambio, suma 34 puntos en 26 partidos y tiene un promedio de 1,308.

Por eso, aunque todavía queda mucho campeonato por delante, el encuentro tiene un peso especial para ambos. Albion necesita comenzar a sumar para no comprometer la buena campaña que realizó en la primera parte del año, mientras que Progreso necesita recortar diferencias con los equipos que están por encima en la lucha por la permanencia.

Un antecedente demasiado reciente: el partido tendrá un condimento particular porque Albion y Progreso se enfrentaron hace apenas cuatro días. El jueves 3 de setiembre, por la segunda fecha de la Copa AUF Uruguay, el Pionero se impuso 2-1 ante el Gaucho sobre la hora.

Albion vs. Progreso: alineaciones probables

Fecha: lunes 7 de setiembre

Hora: 15:00

Estadio: Luis Franzini

Torneo: Liga AUF Uruguaya – Torneo Clausura, quinta fecha

TV: DSports, Disney+, AntelTV, Flow y Cables

Albion: S. Jaume; R. Gutiérrez, P. Lacoste, M. De los Santos; J. Álvarez; F. Ginella, P. Alcoba; C. Airala, A. Vera, H. Toledo; A. López.

DT: Federico Nieves.

Progreso: R. Bacchia; E. Álvarez, H. Carroso, M. Martín, A. Cougo; A. Pinheiro, R. Cristóbal; F. De León, A. Ocampo, N. López; M. Juambeltz.

DT: Tabaré Silva.

Árbitro: Javier Burgos

Asistentes: Mathías Muñiz y Julián Pérez

Cuarto árbitro: Marcio Sierra

VAR: Yimmy Álvarez

AVAR: Federico Piccardo.