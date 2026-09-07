Con un rol clave de Fede Viñas, el Toluca de Bruno Méndez y Fede Pereira ganó la Leagues Cup: "La que faltaba"

El Toluca de los uruguayos Federico Viñas, Bruno Méndez y Federico Pereira se confirmó como la fuerza dominante del fútbol mexicano al conquistar la Leagues Cup, su sexta corona con el entrenador argentino Antonio Mohamed, tras vencer 2-0 a un poderoso Monterrey dirigido por Matías Almeyda. Con este título, el "Turco" se afianzó como el entrenador más laureado en la historia del Toluca, club al que dirige desde 2025. Además, los Diablos Rojos le dieron nuevamente la Leagues Cup a la Liga MX después de tres ediciones ganadas por clubes de la MLS.

El Toluca aprovechó la primera oportunidad que tuvo, y a partir de ese momento tuvo la solidez y el oficio necesarios para anular el arsenal de los Rayados de Almeyda. Viñas y Alexis Vega fueron esenciales para conseguir el 1-0 al minuto 4.

Con apenas un mes en el club escarlata, Viñas ha cobrado notoriedad cubriendo la ausencia por lesión del portugués Paulinho; marcó dos goles en la primera fase de esta Leagues Cup y en semifinales contra el León hizo el gol que aseguró el pase a la final.

En esta final, el uruguayo armó la jugada del primer gol, y estuvo a punto de firmarlo con un tiro la base del palo. Vega se encargó de completar el trabajo de Viñas al aprovechar el rebote.

¡Gol de los Diablos! Alexis Vega abre la gran final de #LeaguesCup2026 🔥



El capitán rompe el cero y pone a @TolucaFC al frente ante @Rayados 👹



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En el segundo gol sucedió también comenzó la contra que incluyó otro rebote para que Helinho pusiera el 2-0 definitivo.

¡Copy + paste de los Diablos! 👹



Helinho aparece en la gran final de #LeaguesCup2026 y amplía la ventaja de @TolucaFC en Houston ❤️‍🔥



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Tras la consagración, Bruno Méndez, quien no tuvo minutos este domingo pero junto a Fede Pereira forman parte de los seis trofeos que ganó el DT, escribió, junto a un emoticón de una copa: "La que faltaba". La referencia es a que este trofeo era el que aún no habían podido lograr desde su llegada al club.

La historia de Bruno Méndez tras ser campeón de Leagues Cup con Toluca.

Pereira y Viñas fueron titulares y ambos disputaron los 90 minutos. Del lado de Monterrey, también completó el partido el delantero Diego Rossi.

Los festejos

Federico Pereira, campeón de Leagus Cup en Toluca. Foto: @fede_pereira6

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Los números de Mohamed

Esta Leagues Cup es la sexta corona para la dinastía escarlata del Turco Mohamed, que incluye dos títulos de la Liga MX, un Campeón de Campeones, una Campeones Cup y una Copa de Campeones de la Concacaf.

Disputó nueve torneos desde que llegó al club y conquistó seis de ellos con un 67% de efectividad. En lo que resta del año, Mohamed y el Toluca de los uruguayos tendrán la oportunidad de sumar dos trofeos más: el Apertura 2026 en México y la Copa Intercontinental.

Con información de AFP.

