En racha: Federico Viñas anotó otro gol en Toluca y su equipo clasificó a los cuartos de final de Leagues Cup

Federico Viñas volvió renovado del Mundial con Uruguay pese a la eliminación y el cambio de equipo tras el descenso del Real Oviedo, en su segundo partido con el equipo mexicano volvió a gritar y fue clave en el triunfo del Toluca por 3-1 sobre el FC Dallas, resultado con el que clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup.

Los otros dos goles del Toluca fueron de Alexis Vega, de penal, y de Erick Gutiérrez; por Dallas marcó Petar Musa. Bruno Méndez y Federico Pereira, los otros dos uruguayos del equipo, completaron los 90 minutos.

El local fue al frente desde el inicio y encontró rápida recompensa en un penal sobre Viñas que cobró perfecto Alexis Vega al minuto ocho para el 1-0.

Dos minutos después, Dallas encontró el empate en un disparo lejano del brasileño Kaick que desvió su compañero, el croata Petar Musa, para vencer el lance del arquero.

En tiempo agregado los Diablos Rojos marcaron el 2-1 en una jugada por derecha que terminó con centro al área que remató Viñas.

Nada mejor que irse al vestuario con la ventaja, y Federico Viñas lo tenía claro 😈



El uruguayo anota el segundo de @TolucaFC justo antes del descanso ⚽️



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En la segunda mitad el Toluca selló la victoria por 3-1 al minuto 50 con un disparo de media distancia de Erick Gutiérrez.

Los demás resultados

En otro partido el León superó por 2-3 al Inter Miami con doblete del colombiano Daniel Arcila y un tanto de Juan Pablo Domínguez; por el equipo de la Florida marcó Daniel Pinter y el italiano Yannick Bright.

Lionel Messi entró en el segundo tiempo, aunque no pudo ayudar a su equipo a remontar.

Con la victoria, el León aseguró su clasificación a los cuartos de final del certamen. El Inter Miami está fuera.

También este día, el Monterrey derrotó por 2-1 al Nashville SC con tantos de Orbelín Pineda y del belga Hugo Cuypers; Ahmed Quasem marcó por el rival.

A pesar de su victoria los Rayados quedaron eliminados.

Más temprano el Orlando City igualó 2-2 con el San Luis en tiempo regular. En penales, Orlando venció por 5-3; ambos equipos están fuera de los cuartos de final.

Y el San Diego FC superó por 3-2 al Puebla, los dos se quedaron sin opción de avanzar.

Cerrarán más tarde la jornada el duelo Los Angeles FC ante Querétaro y el juego Guadalajara contra Seattle Sounders; sin importar el resultado Querétaro y Chivas ya están eliminados.

La primera fase de la Leagues Cup concluirá este jueves con cinco partidos.

El América, que dirige Guillermo Almada, buscará vencer al Austin FC para amarrar su clasificación a cuartos de final. Algo que también intentará el Cruz Azul en su contienda contra el Chicago Fire.

En otros juegos el Tijuana, que entrena Sebastián Abreu, se medirá al Portland Timbers; el New York City jugará ante el Necaxa y el Philadelphia Union contenderá con el Santos Laguna.

Con información de EFE.