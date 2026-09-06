Así quedaron las tablas del Clausura, Anual y Descenso después del empate de Nacional ante Juventud

La gran paridad de la Liga AUF Uruguaya hace que un equipo que está peleando por la permanencia pueda ganarle al equipo que venía líder en la Tabla Anual o que quien no corría como favorito en el clásico, termine quedándose con los tres puntos de visitante. En la quinta fecha del Torneo Clausura, la nota la dio Cerro venciendo a Racing en el Tróccoli y Nacional, que venía de ganarle a Peñarol en el Campeón del Siglo, no pudo sacar el mayor rédito de esa victoria.

Después de la victoria 1-0 del tricolor en el Campeón del Siglo, el Mirasol tuvo por delante una excursión compleja al estadio Jardines del Hipódromo María Mincheff de Lazaroff y la superó con creces goleando a Danubio por 4-0. Peñarol recuperó transitoriamente la cima de la tabla Anual y le puso presión a Racing, que necesitaba un empate para igualar o una victoria para recuperar el liderazgo de la acumulada después de su duelo ante el Villero en el Tróccoli.

El Cerro de Alejandro Cappuccio, que lucha por mantener la categoría, consiguió una ventaja tempranera gracias al gol de Damián Suárez y aguantó gran parte del partido con 10 hombres ante el campeón del Torneo Apertura, que ahora quedó a un punto del líder Peñarol en la acumulada y con las mismas unidades que Deportivo Maldonado; el escolta. Gracias a su victoria, Cerro salió de la zona roja y a allí cayó Montevideo Wanderers.

En el segundo partido de la jornada de este domingo, Nacional tenía la misión de derrotar en el Gran Parque Central a Juventud de Las Piedras para sumarse al podio del Clausura y quedar a seis puntos de Peñarol en la Anual, pero al Bolso se le escapó la victoria en la hora y terminaron empatando 2-2.

La visita comenzó sacando ventaja gracias al gol de Bruno Larregui, pero el Bolso reaccionó con el empate de Lucas Rodríguez en el primer tiempo y pasó a ganar gracias al gol de Francisco Calvo; otra vez en un tiro de esquina. Cuando los de Daniel Carreño ya saboreaban la victoria, Agustín Alaniz lo empató para Juventud en los minutos de descuento.

El punto no le sienta nada bien a Nacional, que no pudo capitalizar de la mejor forma la resonante victoria en el clásico ante Peñarol en el Campeón de Siglo.

El tricolor no pudo meterse de lleno en el pelea por el Clausura, quedó a cinco puntos del actual líder Montevideo City Torque y Liverpool podría sacarle seis puntos si le gana esta noche a Boston River. En cuanto a la tabla Anual, Nacional alcanzó las 42 unidades y quedó a ocho puntos del líder Peñarol, que aún debe su partido antes los Ciudadanos.