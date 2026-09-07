Domínguez recorrió el Centenario previo a la final de Libertadores y "apertura del Mundial 2030" y lo recibió Orsi

A pocas horas de que comiencen los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026, el escenario de la final tuvo la visita de Alejandro Domínguez, el presidente de Conmebol. Precisamente el Estadio Centenario será el que reciba la definición de la competencia internacional el próximo 28 de noviembre y desde el principal organismo del fútbol sudamericano están al tanto.

Este lunes, el mandamás paraguayo publicó en sus redes sociales un video recorriendo el campo de juego del máximo escenario deportivo del fútbol uruguayo donde dijo presente junto a Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En el mismo no solo mostró su emoción por volver al Centenario donde "se eriza la piel", sino que además manifestó la satisfacción de estar en un estadio "icónico para el mundo que recibió la final del 1930 y tendrá la apertura del Mundial 2030, que estamos preparando que sea algo a la altura, único e inolvidable y sobre todo inigualable". "Se viene una final épica de la Copa Libertadores", agregó.

"Un lugar donde se siente y se vive el fútbol, con enormes recuerdos en el pasado y con la apertura del Mundial 2030 a la vuelta de la esquina", fue el mensaje de Domínguez a través de redes sociales junto a un video que muestra su recorrido.

¡Visita al Estadio Centenario por los preparativos para la gran Final de la CONMEBOL @Libertadores en Montevideo!



Un lugar donde se siente y se vive el fútbol, con enormes recuerdos en el pasado y con la apertura del Mundial 2030 a la vuelta de la esquina.



¡Estoy seguro que… pic.twitter.com/a2TtTNEs5A — Alejandro Domínguez (@agdws) September 7, 2026

Por otra parte, también publicó una imagen en la que demostró que compartió la jornada con Yamandú Orsi, presidente de la República, al que le trajo obsequios, entre ellos una réplica del trofeo de la Copa Libertadores y la pelota oficial del certamen que tendrá su definición en nuestro país a fin de año.

"Hago oficialmente la entrega de la pelota que se va a usar en el partido del 28 de novimebre cuando se juegue en Montevideo y cuando Uruguay sea una vez más anfitrión de esta hermosa fiesta de la Conmebol Libertadores", expresó Domínguez antes de hacerle entrega del esférico a Orsi.

"¡Un honor ser recibidos por Yamandú Orsi, Presidente de la República Oriental del Uruguay, junto a Ignacio Alonso, Presidente de la AUF, en el marco de los preparativos para la Final de la Conmebol Libertadores! ¡Estamos listos para vivir otra fiesta del fútbol en Montevideo!", indicó Domínguez.

¡Un honor ser recibidos por Yamandú Orsi, Presidente de la República Oriental del Uruguay, junto a Ignacio Alonso, Presidente de la @AUFOficial, en el marco de los preparativos para la Final de la CONMEBOL @Libertadores! ¡Estamos listos para vivir otra fiesta del fútbol en… pic.twitter.com/xnsQRdgaB2 — Alejandro Domínguez (@agdws) September 7, 2026

Cabe recordar que son ocho los equipos que siguen compitiendo en esta edición de la Copa Libertadores y que buscarán llegar a a la definición de la competencia que entre este martes 8 de y el jueves 10 de setiembre tendrá los partidos de ida de los cuartos de final.

Fluminense-Platense, Palmeiras-Liga de Quito, Estudiantes de La Plata-Corinthians e Independiente del Valle-Flamengo son las cuatro llaves de esta fase eliminatoria.