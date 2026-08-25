Conmebol definió el calendario de competiciones de 2027 con una importante novedad en la Sudamericana

Conmebol confirmó el calendario de sus competiciones de 2027. La Copa Libertadores tendrá su puntapié inicial la primera semana de febrero, mientras que la Sudamericana iniciará un mes después con la novedad de que la primera fase será de ida y vuelta.

El principal torneo en importancia tendrá competencia seis semanas consecutivas, con la disputa de sus primeras tres fases previas que mantendrán su formato. Aún no se anunció cuando será el sorteo de estas. Por su parte, La Gran Conquista tendrá su primera instancia las primeras dos semanas. Las llaves en esta instancia seguirán siendo entre equipos del mismo país.

La semana del 15 y 22 de febrero se jugará la Recopa Sudamericana que también mantendrá su formato de ida y vuelta.

El festejo de los jugadores de Lanús con el trofeo de la Recopa Sudamericana. Foto: AFP.

La semana del 15 de marzo se llevarán a cabo los sorteos de las fases de grupos de ambas copas, que comenzarán la semana del 5 de abril y la segunda fecha se jugará la semana siguiente.

La del 26 y 3 de marzo se jugarán las terceras y cuartas jornadas, mientras que las últimas dos irán las semanas del 17 y 24 de mayo.

Una semana después de la conclusión de los grupos se realizará el sorteo de los cuadros finales de las competiciones.

Gonzalo Montes y Jalil Elías disputan la pelota en el partido entre Montevideo City Torque y Tigre por Copa Sudamericana. Foto: Estefanía Leal.

El torneo tendrá su receso durante el Mundial Femenino de Brasil 2027, pero antes de su conclusión, en la semana del 19 de julio comenzarán los playoffs de la Copa Sudamericana que tendrán su conclusión una semana después.

La del 9 de agosto iniciarán los octavos de ambas competiciones y una semana después se jugarán los partidos de vuelta.

Los cuartos se jugarán las semanas del 6 y 13 de setiembre, mientras que tras la fecha FIFA de setiembre y octubre largarán las semifinales, las semanas del 11 y 18 de octubre.

Si bien las fechas de las finales están sujetas a cambios, la Sudamericana fijó su final para el 20 de noviembre y la Libertadores para el 27.