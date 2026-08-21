Montevideo City Torque enfrentará a Cienciano por cuartos de final de Copa Sudamericana: mirá todos los cruces

La llave más sorprendente de la Copa Sudamericana 2026 llegó a su fin este jueves por la noche. Es que Cienciano llegó a Brasil para enfrentar a Botafogo luego de la goleada conseguida en Perú por 6-1, la diferencia alcanzó y más allá de la derrota por 1-0 se clasificó a los cuartos de final donde será el rival de Montevideo City Torque.

El equipo Ciudadano, que viene de eliminar a Tigre, tendrá de esta manera un duro desafío en el reto de alcanzar las semifinales teniendo en cuenta los 3.400 metros que hay en Cusco donde hace de local uno de los campeones que tiene este certamen tras el logro obtenido en 2003.

Los duelos aún no tienen fecha confirmada, pero sí se conoce que el calendario marca que la ida será entre el 8 y 10 de setiembre, mientras que el encuentro de vuelta será entre el 15 y 17 del mismo mes con la particularidad de que primero se jugará en Perú y la revancha será en Montevideo.

El equipo de Marcelo Méndez tiene la posibilidad de cerrar la serie como local teniendo en cuenta que en la tabla de clasificados terminó en el puesto tres, mientras que Cienciano finalizó en el 15. El antecedente de uruguayos en Cusco no es lejano teniendo en cuenta que Juventud de Las Piedras compartió grupo con este equipo e igualó 1-1 como visitante.

En el plantel cuenta con cinco uruguayos ya que se encuentran el arquero Gonzalo Falcón, el defensa Maximiliano Amondarain y los volantes Santiago Arias, Cristian Souza y Alejandro Hohberg (nacionalizado peruano).

El ganador de esta llave sabe que deberá medirse ante un equipo brasileño ya que por ese mismo lado del cuadro se encuentran Atlético Mineiro y Santos que vienen de dejar por el camino a RB Bragantino de Brasil y Macará de Ecuador, respectivamente.

Cabe recordar que solo resta por definirse una llave y es la que enfrenta a Independiente Santa Fe con River Plate, luego de que el partido de ida se aplazara. La serie, hasta el momento, está 0-0 tras el encuentro en Bogotá y la próxima semana se jugará la vuelta donde se conocerá el rival de Vasco da Gama.

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana 2026:

- Sao Paulo vs. Boca Juniors

- River Plate/Santa Fe vs. Vasco da Gama

- Atlético Mineiro vs. Santos

- Montevideo City Torque vs. Cienciano

*Llave por definirse

**Se expresa el resultado global