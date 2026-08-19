Montevideo City Torque 0-0 Tigre en vivo por Copa Sudamericana: el Ciudadano busca sentenciar su pasaje a cuartos

Montevideo City Torque está a 90 minutos de seguir haciendo historia y de meterse en los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Su rival será Tigre, el equipo argentino al que superó 1-0 como visitante, pero que tiene en su haber un destacado rendimiento en Uruguay cuando superó a Nacional (3-0) en la fase anterior.

El partido, que comenzará a las 21:30, se disputará en el Estadio Centenario y contará con transmisión de DSports, DGO, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal.

Los dirigidos por Marcelo Méndez arriban a este encuentro con el resultado global a favor luego del tanto de Franco Pizzichillo con el que se sentenció el partido de ida y además tendrán el retorno a la nómina de Gonzalo Montes, quien no estuvo en la ida por acumulación de amarillas.

La misma sanción corrió para Ignacio Russo quien estuvo ausente en el primer partido y es una alta de peso para el equipo de Diego Dabove que intentará revertir la serie jugando como visitante en el Estadio Centenario.

MC Torque 0-0 Tigre:

MC Torque: Franco Torgnascioli; Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Eduardo Obregón; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elias, Martín Garay; Mauro Méndez, Jabes Saralegui, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Hora: 21:30

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y sus señales de streaming.

Estadio: Centenario (Montevideo, Uruguay).

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).

Asistentes: Ricardo Baren, David Vacacela (ECU).

Cuarto árbitro: Bryan Loayza (ECU).

VAR: Gabriel González, Roddy Zambrano (ECU).