Getafe empató con gol de Martín Satriano y después de aguantar media hora con uno menos frente a Celta de Vigo

Getafe y Celta de Vigo se enfrentaron en uno de los partidos que le puso punto final a la cuarta fecha de la liga de España y en el que no solo hubo participación uruguaya, sino que además hubo un gol celeste por intermedio de Martín Satriano al que le calzó como anillo al dedo la reserva de Diego Forlán.

El delantero surgido en Nacional volvió a ser titular en el equipo Azulón y lo hizo junto al turco Enes Unal. Cuando iban 20 minutos de partido en el Coliseum Alfonso Pérez, el atacante uruguayo esperaba un tiro de esquina en el área rival y aprovechó un rebote y una pelota suelta para aparecer de "pescador" para anotar.

De esta manera llegó el primer gol para él en la actual temporada y el séptimo en el año, todos con la camiseta del Getafe, equipo al que arribó en el inicio del 2026 y en el que también tiene tres asistencias, dos de ellas del pasado 20 de agosto ante Partizan por la fase previa de UEFA Conference League.

De todas maneras, el gol no fue suficiente para la victoria porque a los 57 minutos lo empató Carl Starfelt para Celta de Vigo. Apenas 10 minutos después de la igualdad, Getafe además se quedó con 10 futbolistas por la segunda amarilla que recibió el zaguero argentino Zaid Romero.

Cuando iban 73 minutos, Satriano tuvo que abandonar el campo de juego, aunque con señales de calambre, por lo que no sería una lesión de la que preocuparse. Iván Azón entró en su lugar y fue el que terminó el partido en el ataque. El marcador no se volvió a mover y el 1-1 no se movió.

A los 93' de los 95' que se jugaron ingresó Sebastián Boselli buscando reforzar la defensa para mantener la unidad, mientras que en el Celta de Vigo estuvo en el banco de suplentes Sebastián Cáceres y aunque fue convocado por primera vez, no tuvo actividad ya que no ingresó.

Con el empate, ambos equipos siguen separados por apenas un punto porque Celta de Vigo suma tres unidades y se ubica en el puesto 16, mientras que en el 15 con cuatro puntos está Getafe. El líder es Barcelona con 12 puntos, mientras que Alavés sigue sorprendiendo al aparecer como escolta con 10 puntos. Real Madrid y Betis se ubican un escalón por debajo con nueve puntos.