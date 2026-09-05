Los reservados de Forlán en Uruguay: una generación que asoma, ausencias de peso, novedades y "revanchas"

Sin rodeos y -tal vez- sin que nadie se lo espere, Diego Forlán dio a conocer de forma pública los 46 reservados por el cuerpo técnico de la selección mayor para los amistosos ante Japón (24/9), Corea del Sur (28/9) e India (6/10) que serán las tres primeras pruebas de Cachavacha al frente de la Celeste en este nuevo rol interino que tendrá.

La expectativa de ver qué nombres iba a elegir Forlán era importante y de arranque hay un hecho que ahora quedó en evidencia: Luis Suárez no retornó a la selección. La posibilidad de que el Pistolero vuelva a estar en la nómina sobrevoló, pero como había informado Ovación el futbolista iba a mantener una conversación con el técnico para que luego este tomara una decisión que, finalmente, fue no integrarlo a una nómina que tiene como delanteros a Martín Satriano, Agustín Álvarez, Rodrigo Aguirre, Federico Viñas, Miguel Merentiel, Darwin Núñez y Álvaro Rodríguez.

Claro está que luego Forlán tendrá que achicar esta lista que de todas maneras puede tener una buena cantidad de futbolistas teniendo en cuenta que serán tres los partidos y que pasarán 13 días entre el primer y último encuentro, con un trabajo previo que sumará algunas jornadas más.

Lo cierto es que en este momento todos parten de la misma línea y con la ilusión de meterse en la nómina final.

La generación que fue campeona del mundo Sub 20

Cada uno tomó su camino y eso los llevó a tener más o menos trascendencia en sus equipos, pero es innegable que la presencia de futbolistas que hace tres años fueron campeones del mundo con la Sub 20 siempre llama la atención.

Sorprendió que ninguno de ellos pudiera llegar a meterse en el Mundial 2026 -aunque muchos tuvieron rendimientos irregulares- aunque ahora Forlán les da otra oportunidad a seis de ellos si se analiza que Sebastián Boselli (Getafe), Facundo Bernal (Betis) -perteneciente a esa generación, pero sin participación en Sudamericano y Mundial por una grave lesión-, Santiago Homenchenko (Querétaro), Matías Abaldo (Independiente), Luciano Rodríguez (Cruzeiro) y Álvaro Rodríguez (Bournemouth) -que fue al Sudamericano, pero no al Mundial- están entre los jugadores que eligió Forlán para reservar pensando en la posibilidad de que integren la lista de convocados.

Álvaro Rodríguez durante uno de los amistosos de pretemporada del Bournemouth. Foto: AFC Bournemouth

Las ausencias que tiene la lista

A la de Luis Suárez se le suma la de otros cinco jugadores que estuvieron en la última Copa del Mundo, pero no integran la nómina de reservados, aunque solo uno de ellos tiene un presente regular como lo es Fernando Muslera que desde su regreso a Estudiantes de La Plata continuó bajo los tres palos. Los otros cuatro futbolistas son Sergio Rochet, Manuel Ugarte y Nicolás de la Cruz que se encuentran lesionados y por ende no estaban en condiciones, mientras que el restante es Matías Viña, apartado del plantel de River Plate y sin actividad oficial precisamente desde la Copa del Mundo en la que solo disputó el debut ante Arabia Saudita. Quien tiene actividad, pero no ingresó en esta lista es Facundo Torres, así como tampoco aparecen otros nombres de la talla de Cristian Olivera, Nicolás Fonseca o Brian Ocampo.

Fernando Muslera en Estudiantes de La Plata. Foto: AFP

Novedades y sorpresas de la nómina

Acá sí que se agranda la lista porque son muchas las sorpresas del listado que presentó en sus redes sociales la selección uruguaya.

Empezando por el arco donde lo que más resalta es la presencia de Sebastián Jaume, guardameta de Albion de apenas 22 años, pero de gran presente en el Pionero. Sus colegas Ignacio de Arruabarrena y Thiago Cardozo, futbolistas del Arouca de Portugal y de Belgrano de Argentina, también llaman la atención, pero es cierto que sumaron buenas actuaciones. De hecho, al arquero del Pirata ya lo dirigió el propio Forlán en su pasaje como entrenador de Peñarol.

En la zona defensiva también resalta la presencia de Alexander Barboza, el argentino nacionalizado uruguayo que hoy defiende a Palmeiras. “Sería un sueño estar en una selección, y más como la de Uruguay que hoy está con un plantel totalmente renovado. Estoy haciendo todo para poder estar a disposición, obviamente”, había expresado en su momento mientras tramitaba su nacionalidad. Por otro lado también se encuentra el joven Juan Rodríguez que viene nada menos que de ser capitán en el Cagliari por la Coppa Italia y ha sumado varios minutos en el equipo italiano.

Thiago Cardozo en la final del Torneo Apertura @ligaprofesionalafa

Unos metros por delante, en la zona de volantes, aparecen otros nombres como el de Facundo Bernal. El volante central pasó de Fluminense a Betis y desde que llegó se transformó en un pilar del equipo español en el que incluso ayer fue clave en la victoria 1-0 ante Real Madrid.

También aparece Matías Abaldo, actualmente en Independiente, que puede ser una pieza interesante por su velocidad por banda, así como también otra de las grandes sorpresas: Lucas Villalba. El extremo de Botafogo se ganó su lugar en esta lista y ahora luchará por quedarse con un cupo entre los convocados.

En ataque la principal novedad es la presencia de Álvaro Rodríguez. El futbolista recién llegado al Bournemouth de Inglaterra se metió en la reserva e intentará ser convocado con el objetivo de conseguir lo que sería un bautismo absoluto en la mayor en caso de terminar jugando.

Los jugadores que buscan su revancha en la Celeste

La lista trae consigo también varios retornos. Algunos de futbolistas de mucha experiencia y otros de jugadores que con breves pasajes buscarán una nueva oportunidad.

En el primer grupo aparecen nombres como los de Nahitan Nández y Lucas Torreira, dos jugadores habituales en el mandato de Óscar Tabárez que perdieron su lugar con Marcelo Bielsa y ahora apuntan a una nueva chance. Hoy en Arabia y Turquía, respectivamente, tuvieron muy buenas actuaciones en el final de la última temporada y más allá de que una lesión lo sacó del inicio de esta campaña al exjugador de Peñarol, estará listo próximamente, mientras que el volante del Galatasaray tuvo una continuidad de lo que fue la 25/26 y sin ir más lejos ayer marcó un gol para la victoria de su equipo.

Lucas Torreira durante un partido con Galatasaray por Champions League. Foto: ltorreira34 en Instagram.

En el otro grupo dicen presente Santiago Mouriño, Lucas Olaza o Marcelo Saracchi en la defensa, jugadores que tuvieron pasajes por la Celeste, pero no logran asentarse en sus puestos. Luego en zona de volantes aparece Diego Rossi que hoy es un pilar de Monterrey, mientras que en el ataque es donde aparecen más nombres luego de que Forlán eligiera reservar a Martín Satriano, Agustín Álvarez y Miguel Merentiel.

Ahora solo resta esperar unas jornadas más, esas que definirán quiénes serán los convocados. Una lista que tiene 46 posibilidades, pero lugar para algunos menos.