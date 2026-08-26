El trasfondo de Luis Suárez con la selección uruguaya y la reunión que mantendrá con el técnico Diego Forlán

En las próximas horas Luis Suárez mantendrá una reunión formal con el entrenador de la selección uruguaya Diego Forlán para hablar de varios temas, principalmente los vinculados a una posible convocatoria del máximo goleador de la historia de la selección a la Celeste para los próximos amistosos. El técnico pretende escuchar al goleador sobre cuál es su situación actual para a partir de ahí tomar una determinación sobre si lo tendrá en cuenta o no.

Desde abril Suárez no mantiene ningún tipo de comunicación con la selección uruguaya. En aquel momento, el Pistolero mantuvo una comunicación con el director de selecciones Jorge Giordano e intercambió mensajes con el entrenador de ese entonces, el rosarino Marcelo Bielsa. A pesar de transmitirles que estaba a disposición de Uruguay, el DT tomó la decisión de no citarlo para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, en el que la Celeste quedó eliminado en primera fase luego de perder con España y de empatar contra Arabia Saudita y Cabo Verde, anotando tres goles en la competencia.

Pese a los trascendidos de los últimos días, hasta ahora no hay certeza de que Suárez vuelva a la selección uruguaya pese a que claramente es una posibilidad que está presente. Hay que tener en cuenta varios factores:

1) Forlán —al menos por el momento— es el técnico interino de la selección mayor hasta marzo de 2027, momento en el que se desarrollarán las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF); hasta el momento, Uruguay solamente jugará amistosos (están confirmados Japón, Corea del Sur e India y se busca confirmar en las próximas horas a Indonesia).

2) La primera gran competencia que tendrá la selección será la Copa América de 2028 y es altamente probable de que en 2027 inicien las Eliminatorias hacia el Mundial, aunque todavía no está plenamente definido cómo será el formato, teniendo en cuenta que Uruguay, Paraguay y Argentina ya están clasificados por tener un partido confirmado del Mundial de España, Portugal y Marruecos 2030.

3) El próximo 24 de enero, Suárez cumplirá 40 años. Por eso hay que ver cuál es la idea de Forlán más allá de la edad del Pistolero. ¿Solamente planea citarlo para los amistosos para tener un capitán que guie a su generación y su etapa como DT de la mayor o lo proyecta más a largo plazo? También hay que tener en cuenta que Forlán es interino, aunque hay quienes piensan en el Ejecutivo de la AUF que podría seguir siendo el DT de la selección mayor.

4) Suárez tiene contrato vigente con Inter Miami hasta el próximo 31 de diciembre. También hay que ver cuál es la intención del goleador respecto a su futuro y considerando si tiene en mente retirarse o continuar con su carrera profesional.

5) El Pistolero atraviesa un muy buen momento desde el punto de vista físico, sin lesiones y sin rastros de la lesión que lo tuvo a maltraer de la rodilla y que le privó en su momento de seguir jugando en el Gremio de Porto Alegre, club del que se fue como gran figura, en un año en el que peleó el Brasileirao y clasificó a la Copa Libertadores viniendo de la Segunda División.

Luis Suárez tras ser elegido el jugador del partido con Inter Miami frente a Chicago Fire. Foto: MEGAN BRIGGS/AFP fotos.

Lo que dijo Diego Forlán en su presentación

El 10 de agosto Diego Forlán fue presentado como técnico de la selección uruguaya Sub 20 y como interino de la mayor para los próximos amistosos de la fecha FIFA. Esa tarde, en el Estadio Centenario, el entrenador habló del Pistolero ante la consulta de un periodista: "Tengo un cariño enorme con Luis, tengo mucha confianza y si él está seleccionable, es uruguayo. Obviamente tener a un jugador como Luis con la experiencia que tiene, que tiene gol... Lo viene demostrando todos los fines de semana que juega, por qué no (una citación), eso se verá más adelante. Nadie va a discutir lo que es Luis".

Plazos de la selección uruguaya

La AUF ya confirmó los próximos amistosos de la selección uruguaya, en la que hay una cláusula que establece que al menos tienen que estar convocados 15 mundialistas, por lo que hay una parte de la nómina de Forlán que no tendrá grandes cambios. La Celeste enfrentará el 24 de setiembre a Japón en Miyagi, el 28 a Corea del Sur en Seúl y el 6 de octubre a India en Calcuta. Se trabaja para sumar como rival a Indonesia el 10 de octubre.

Según confirmaron a Ovación desde la AUF, la lista de reserva a los clubes debe estar como máximo 15 días antes del primer partido, es decir, el miércoles 9 de setiembre; y la lista de convocados una semana antes, el jueves 17 de setiembre.

Los números de Suárez en este 2026

El Pistolero lleva 18 partidos jugado en este año, con 10 goles y tres asistencias en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, con una nota promedio de SofaScore muy buena, de 7.19 puntos, lo que habla de su buena temporada. Necesita de 88 minutos para producir un gol, realiza 1.3 pases clave por partido y necesita de 3.4 tiros por juego para hacer un gol. El sábado el Inter enfrentará a Montreal y viene de perder 2-1 contra Toronto, en un partido en el que Suárez fue titular y jugó 73 minutos. Desde el 22 de julio hay cinco partidos en los que el centrodelantero completó los 90 minutos en cancha.