Los 11 jugadores reservados por Diego Forlán que podrían tener su debut oficial con la selección de Uruguay

Se dio a conocer la lista de reservados de Diego Forlán como director técnico de la selección de Uruguay mayor. Y en ella hay once futbolistas que nunca defendieron la Celeste a nivel oficial y que podrían tener su debut en los amistosos de setiembre y octubre.

En total fueron 46 los jugadores reservados por Cachavacha para los encuentros amistosos ante Japón del jueves 24 de setiembre, contra Corea del Sur del lunes 28 y frente a India del martes 6 de octubre.

Cabe destacar que esta lista se va a reducir para determinar la nómina final con la que Forlán va a encarar los tres partidos amistosos que se le avecinan a la selección de Uruguay en los meses de setiembre y octubre.

El mejor jugador del Mundial 2010 hizo una reserva amplia que dio a conocer la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) —algo que no ocurría durante la gestión de Marcelo Biela en el combinado Celeste—. Por eso, figuran once jugadores que nunca se pusieron la camiseta de Uruguay en un partido oficial.

De esos once hay tres que son goleros y se tratan de Ignacio de Arruabarrena (29) del Arouca de Portugal, Thiago Cardozo (30) de Belgrano de Córdoba y Sebastián Jaume (22) de Albion.

Sebastián Jaume, golero de Albion, en el partido frente a Nacional en el Gran Parque Central. Foto: Leonardo Mainé.

Ya en defensa figura el argentino nacionalizado uruguayo Alexander Barboza del Palmeiras de Brasil. En su momento, su nombre había tomado mucha fuerza en 2024 tras su gran andar en Botafogo, equipo que eliminó a Peñarol en las semifinales de la Copa Libertadores y que se terminó quedando con el título.

Otro futbolista de la última línea que podría tener su primera vez con la Celeste es Juan Rodríguez del Cagliari de Italia.

Hay dos jugadores que fueron campeones del mundo con la selección uruguaya Sub 20 en Argentina 2023 como Santiago Homenchenko (23) del Querétaro de México y Sebastián Boselli del Getafe de España.

En el medio campo hay tres futbolistas que podrían vestir por primera vez la casaca de la selección uruguaya y son Facundo Bernal del Betis de España, Matías Abaldo de Independiente de Argentina y Lucas Villalba del Botafogo de Brasil.

Facundo Bernal en su arribo a Sevilla, previo a firmar con el Betis. Foto: @GonzaloTortosa

Y el último jugador de la lista de reservados de Forlán que tendría la oportunidad de debutar con la selección mayor es el delantero Álvaro Rodríguez del Bournemouth de Inglaterra.

Una salvedad

Juan Rodríguez y Facundo Bernal formaron parte de la selección uruguaya local que disputó algunos amistosos a cargo de Diego Pérez, actual asistente técnico de Forlán en la Celeste Sub 20.

Bernal y Rodríguez participaron del amistoso frente a Costa Rica, donde el combinado uruguayo igualó sin goles en el Estadio Nacional costarricense el 31 de mayo de 2024.

La lista de reservados de Diego Forlán

Goleros: Santiago Mele (Independiente), Cristopher Fiermarín (Bucaramanga), Ignacio de Arruabarrena (Arouca), Sebastián Jaume (Albion) y Thiago Cardozo (Belgrano).

Defensas: Kevin Amaro (Genk), José Luis Rodríguez (Vaso da Gama), Guillermo Varela (Flamengo), Nahitan Nández (Al-Qadisiyah), Santiago Mouriño (Villarreal), Nicolás Marichal (Dinamo Moscú), Ronald Araujo (Liverpool), Alexander Barboza (Palmeiras), José María Giménez (Deportivo la Coruña), Juan Rodríguez (Cagliari), Sebastián Boselli (Getafe), Santiago Bueno (Wolverhampton), Sebastián Cáceres (Celta de Vigo), Mathías Olivera (Napoli), Joaquín Piquerez (Palmeiras), Lucas Olaza (Krasnodar), Marcelo Saracchi (Houston Dynamo) y Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Mediocampistas: Emiliano Martínez (Palmeiras), Lucas Torreira (Galatasaray), Rodrigo Bentancur (Tottenham), Facundo Bernal (Betis), Santiago Homenchenko (Querétaro), Federico Valverde (Real Madrid), Agustín Canobbio (Fluminense), Matías Abaldo (Independiente), Facundo Pellistri (Panathinaikos), Luciano Rodríguez (Cruzeiro), Maximiliano Araújo (Sporting de Portugal), Lucas Villalba (Botafogo), Brian Rodríguez (América), Rodrigo Zalazar (Sporting de Portugal), Diego Rossi (Monterrey) y Giorgian de Arrascaeta (Flamengo).

Delanteros: Martín Satriano (Getafe), Agustín Álvarez Martínez (Talleres), Rodrigo Aguirre (Tigres), Federico Viñas (Toluca), Miguel Merentiel (Boca Juniors), Darwin Núñez (Diriyah Club) y Álvaro Rodríguez (Bournemouth).