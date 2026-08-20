Show de Martín Satriano en Conference League: dos asistencias, una de taco, para el agónico triunfo de Getafe

Getafe dio un paso importante en su afán de meterse en la fase de Liga de la Conference League: superó 3-1 al Partizán de Serbia en el Coliseum. En el equipo español fue muy importante el uruguayo Martín Satriano, quien dio dos asistencias en los últimos minutos del encuentro para tener una buena renta de cara al juego de vuelta.

Cabe destacar que el exjugador de Nacional disputó los 90 minutos en el elenco que conduce técnicamente José Bordalás, mientras que el uruguayo Sebastián Boselli, campeón de la Copa del Mundo Sub 20 en Argentina 2023 con la selección uruguaya juvenil, quedó relegado en el banco de los suplentes.

El partido inició de gran manera para los locales porque en el minuto nueve lograron abrir el tanteador por medio de Enes Ünal. Parecía que todo marchaba sobre ruedas, hasta que en el minuto 43 el elenco serbio llegó a la igualdad a través de Demba Seck.

Faltaban tres minutos para que se llegara al final del tiempo reglamentario y Satriano, que arribó al club a principio de año y se volvió una pieza fundamental, hizo una acción tan espectacular como efectiva. Porque el atacante de 25 años pisó el área del Partizán, ejecutó un gran taco para que Andrés García, con el arco libre, definiera el 2-1.

JAJAJAJAJA QUE BARBARIDAD COMO JUEGAN LOS CHAVALES.



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🔥⚽️ Andrés García desata la locura en el Coliseum y vuelve a poner al Getafe por delante



🔵 Getafe 2-1 Partizan ⚪️

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No fue lo único del atacante surgido de las divisiones formativas tricolores porque dos minutos más tarde recibió la pelota, la jugó rápido y el colombiano Johan Mojica le dio como venía para decretar el 3-1. Explotó de alegría el Coliseum porque se trataba de una buena diferencia de cara al encuentro de vuelta en Serbia, que se jugará el próximo jueves en el Estadio Partizán a la hora 16:00 de Uruguay.

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Mojica celebra su gol. Foto: EFE.

El equipo de Satriano y Boselli también piensa en su debut en LaLiga de España que se dará este domingo cuando reciba a Racing de Santander, uno de los recién ascendidos desde la Segunda División, en el Coliseum a partir de la hora 14:30.

Facundo Pellistri tuvo acción en el Panathinaikos

Facundo Pellistri tuvo minutos en Panathinaikos de Grecia, aunque el resultado no fue el mejor porque empató 2-2 contra Hradec Králové. El extremo uruguayo de 24 años ingresó en el minuto 67 por el argentino Santino Andino.

El conjunto griego deberá ir República Checa a buscar la clasificación para soñar con el pasaje a la fase de liga de la Conference League. La vuelta se disputará el próximo jueves en el Malsovicka arena, desde la hora 14:00.