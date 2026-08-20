Las bajas de peso de Deportivo Maldonado para recibir a Peñarol: desde su figura a una pieza clave de recambio

A Deportivo Maldonado se le viene un partido clave en su afán de luchar por la punta de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026, ya que este sábado recibe al líder de la acumulada, Peñarol, y si lo vence se adueñará de ese sitio de privilegio. A su vez, el elenco fernandino tiene dos bajas de peso.

Los dirigidos por Gabriel di Noia vienen de cosechar sus primeros tres puntos tras la reanudación del fútbol uruguayo por la Copa del Mundo 2026 en Canadá, México y Estados Unidos. Lograron vencer 2-0 a Progreso en el Parque Paladino gracias a los goles de Maximiliano González y Cristian Tabó.

El choque ante Peñarol podría marcar un antes y un después en su pelea por la Tabla Anual, elemento fundamental a la hora de definir el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Santiago Ramírez, figura de Deportivo Maldonado, no dudó en calificar como “una final” el cruce ante el conjunto aurinegro. “Es clave por ese primer lugar”, le dijo a Ovación.

Para ese encuentro que se llevará a cabo el sábado en el Domingo Burgueño Miguel, a la hora 18:30, por la tercera fecha del Torneo Clausura el elenco fernandino tendrá las bajas por lesión de Maximiliano Noble y Sebastián González. Desde el club le explicaron a Ovación que los dos jugadores no estarán a la orden porque aún siguen en etapa de recuperación de sus lesiones.

Noble, una de las grandes figuras de Deportivo Maldonado tras convertir seis goles y brindar cuatro asistencias en la temporada, no juega un partido oficial desde el 1° de agosto en el empate sin goles ante Juventud de Las Piedras por la séptima fecha de la Serie B del Torneo Intermedio.

Maxi Noble en Deportivo Maldonado. Foto: Prensa Deportivo Maldonado.

Cabe recordar que Noble estuvo en el radar de Peñarol. Hubo negociaciones, pero los clubes no se pusieron de acuerdo para que el mediapunta de 28 años llegara al plantel de Aguirre.

González, por su parte, lleva disputados 14 encuentros en la actual campaña con el elenco de Di Noia y la última vez que pisó una cancha de forma oficial fue el 24 de mayo en el empate 1-1 contra Wanderers por la segunda jornada de la Serie B del Torneo Intermedio.

Peñarol lidera la Tabla Anual con 46 puntos, mientras que lo persiguen bien de cera Deportivo Maldonado y Racing con 45 unidades. No obstante, el elenco Mirasol tiene un partido menos debido a que no disputó su juego ante Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Clausura por la falla en la red lumínica del Estadio Charrúa.

Deportivo Maldonado tiene una alta

Gabriel di Noia, DT de Deportivo Maldonado. Foto: @maldosad.

No todas son malas para Deportivo Maldonado porque vuelve a estar a la orden el argentino Gonzalo Sosa. El extremo, que vino cedido desde Racing Club de Avellaneda en este último mercado de pases, no jugó contra Progreso porque debía cumplir una fecha de suspensión.

Sosa había tenido sus primeros minutos con la camiseta fernandina en el empate 2-2 ante Racing por la primera fecha del Torneo Clausura. Tan solo estuvo 13 minutos en la cancha tras la roja que le mostró la árbitra Anahí Fernández.

En ese sentido, el argentino de 21 años cumplió con su partido de suspensión y el entrenador Di Noia podrá contar con él para recibir al equipo Mirasol en el Domingo Burgueño Miguel.