Santiago Ramírez: del “resurgir” en Deportivo Maldonado a la “final ante Peñarol” y cómo parar a Leonel Jaime

Son 21 los partidos que tiene con Deportivo Maldonado en el año: marcó seis goles y dio tres asistencias. Además de estar en un equipo que pelea por la parte de arriba, esos buenos números de Santiago Ramírez marcan un “resurgir” en su carrera y tienen una clara explicación.

“Desde el año pasado empecé a jugar en otra posición; más como un interno. Y me siento muy bien”, le confesó a Ovación. Ramírez, surgido de la cantera de Nacional, jugó en el fútbol del interior como número 10, pero en formativas pasó a desenvolverse de extremo. Puesto en el que debutó en la máxima división del tricolor.

Ese cambio de posición le permitió tener mayor “participación en el equipo, tanto ofensiva como defensivamente”. “Así que por ahí sí puede ser como un volver a resurgir”, remarcó.

Una final ante Peñarol

El festejo de Leonel Jaime y Matías Arezo en el triunfo de Peñarol ante Central Español. Foto: Estefanía Leal.

Deportivo Maldonado vive una temporada de ensueño. Tras ascender a la máxima división del fútbol uruguayo, peleó el Torneo Apertura, el Intermedio y está a dos unidades del líder de la Tabla Anual, Peñarol, y este sábado lo recibirá en el Domingo Burgueño Miguel, a la hora 18:30.

Ramírez no dudó en calificar como “una final” el cruce ante el conjunto que conduce técnicamente Diego Aguirre. “Es clave por ese primer lugar. Si bien ellos deben un partido, tienen que seguir compitiendo”, esgrimió.

En las últimas semanas hubo un tema recurrente en el fútbol doméstico: el gran nivel que exhibe el argentino Leonel Jaime con la camiseta aurinegra.

Solo lleva disputados cinco encuentros y sus números marcan la vital importancia que tiene: marcó dos goles y aportó cuatro asistencias. Es por eso que la gran tarea de los rivales es emplear una estrategia para ponerle un freno al futbolista que está cedido desde River Plate.

En tal sentido, Ramírez lanzó un método que piensan aplicar en el Domingo Burgueño Miguel para detener al número 11 Mirasol.

“La idea va a ser jugar y proponer en nuestra casa, donde nos hemos hecho fuertes”, apuntó el futbolista del conjunto fernandino. “Si nosotros tenemos la pelota, no la tienen ellos, por ende Jaime no participa tanto, y esa sería una forma de poder contrarrestarlo”, agregó el jugador de 24 años.

Deportivo Maldonado disputó un total de 12 encuentros en su escenario, donde ganó ocho, obtuvo tres empates y solo cosechó una sola derrota.

El mal momento de Nacional

Sebastián Coates, capitán de Nacional, con Luciano Boggio, Maxi Gómez y Emiliano Ancheta en la caída ante Tigre. Foto: Estefanía Leal.

Tricolor. Ramírez surgió de las formativas de Nacional. Fue campeón Uruguayo en dos oportunidades (2019 y 2022) y en una de ellas compartió con Luis Suárez.

Tras su experiencia, se refirió al duro momento del elenco albo, que este domingo recibirá a Progreso en el estreno de su tercer director técnico en la temporada, Daniel Carreño. “Son momentos complicados”, indicó.

“Me tocó estar en un Nacional que en tres años ganó dos Uruguayos y nos iba bien. Obviamente se pasan por momentos complejos y lo que veo ahora es que con mucho trabajo y sacrificio de todos creo que así -en algún momento- los resultados llegan”, manifestó.

“Esto también lo digo, más que nada, por cómo ha sido mi carrera: tuve altibajos, seguí esforzándome, intentándolo y hoy estoy teniendo los resultados que siempre quise”, concluyó.