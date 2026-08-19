Rodrigo Dudok está en Alemania para entrenar con Bayern Munich: cómo es la prueba para el jugador de Racing

Rodrigo Dudok está viviendo una experiencia que puede marcar un antes y un después en su carrera. El juvenil de Racing, de 19 años, viajó a Alemania y tendrá una prueba de una semana en el Bayern Múnich, uno de los clubes más importantes del fútbol europeo y del mundo.

Este martes el extremo recorrió las instalaciones del complejo deportivo del conjunto bávaro, donde se hospeda, y este miércoles tendrá su primer entrenamiento con el primer equipo. La oportunidad surgió a partir del vínculo que une a Racing con Red&Gold, la empresa que lo liga en una Sociedad Anónima Deportiva con Los Angeles FC de la MLS y precisamente el Bayern Munich de la Bundesliga.

Desde el primer momento, la relación entre las partes fue más que un vínculo institucional. Directivos del Bayern que estuvieron en Montevideo tuvieron la oportunidad de observar a Dudok jugando para Racing y siguieron de cerca su evolución. El interés hizo que el siguiente paso fuera llevar al futbolista a Alemania para verlo entrenar en otro contexto.

Dudok, nacido el 23 de julio de 2007, se formó en Defensor Sporting y luego continuó su carrera en Racing. Llegó a Sayago a comienzos de 2026, se ganó un lugar en el equipo de Cristian Chambian y fue importante en la consagración de La Escuelita en el Torneo Apertura. Además, el extremo tuvo gran participación en la selecciones juveniles de Uruguay y formó parte de los combinados Sub 17, Sub 18, Sub 20 y Sub 23.

🎓 🇩🇪 Nuestro jugador, Rodrigo Dudok, se encuentra en Alemania, donde entrenará durante los siguientes días junto con el plantel principal del @FCBayern.



🇳🇬 #HacemosEscuela pic.twitter.com/YVGIkoSW5h — Racing Club de Mvdeo. (@RacingClubUru) August 19, 2026

El interés de Bayern Munich y la prueba de Dudok en Alemania

Desde que Racing oficializó en 2023 su sociedad con Red&Gold, ha tenido varios intercambios con los integrantes del grupo internacional. Algunos juveniles del Cervecero estuvieron jugando para el Wacker Innsbruck de Austria y un equipo juvenil del club uruguayo llegó a participar en Alemania de un torneo entre los equipos que integran la red.

Parte importante del proyecto es la formación y en algunas oportunidades, entrenadores del Bayern Munich han viajado a Montevideo para intercambiar e instruir a sus pares de Racing. En uno de esos viajes, Rodrigo Dudok les llamó la atención y ese interés se tradujo en una intención real de probarlo con el primer equipo del Bayern y medir todos sus aspectos físicos y técnicos con la tecnología del primer nivel.

Según pudo averiguar Ovación con fuentes del club de Sayago, en esta primera instancia no hay posibilidades de que Dudok se quede en Alemania ya que se trata de una prueba de una semana y volverá a Racing después. Este martes, el futbolista recorrió las instalaciones del complejo deportivo del Bayern y tendrá su primer entrenamiento con el equipo este miércoles. En un principio es una prueba y una adaptación al fútbol europeo, que podría formar mejor al juvenil de cara a un futuro traspaso a ese mercado.