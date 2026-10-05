Embajada italiana exigirá una inscripción previa a residentes en Uruguay que quieran votar a sus representantes

Hasta el 4 de noviembre, los uruguayos con ciudadanía italiana y los italianos residentes en el país tienen plazo para presentar el formulario de inscripción en el padrón electoral y así poder participar en la elección de los nuevos integrantes del Comité de los Italianos en el Exterior (Com.It.Es.).

Los comités son los organismos que representan a los ciudadanos italianos residentes en Uruguay —o en otros países— ante las autoridades consulares y diplomáticas de Italia. La elección para renovar a sus integrantes tendrá lugar el próximo 4 de diciembre de 2026 y se votará por correspondencia.

A diferencia de otras elecciones políticas o referéndums, para participar es necesario completar y presentar el formulario —disponible en la web de la Embajada de Italia en Montevideo—para solicitar la inscripción en el padrón electoral.

“La papeleta electoral será expedida solamente a los electores que hayan presentado el formulario”, informó la sede diplomática italiana en un comunicado.

Según informaron a El País, el objetivo es que reciban las listas únicamente quienes estén interesados en participar del acto electoral y, de esa forma, evitar los costos que implicaría enviarlas —como ocurre en otras instancias electorales— a los cerca de 100.000 ciudadanos habilitados para sufragar que residen en Uruguay.

El Comité estará integrado por 18 miembros y para esta elección se presentaron cuatro listas. El elector puede votar por uno de los lemas y, además, elegir hasta seis candidatos de forma preferencial, marcando directamente sus nombre en la lista.

El formulario se puede mandar vía correo electrónico a la casilla elett.montevideo@esteri.it con copia de documento de identidad y constancia de firma del titular. También se podrá entregar de manera física en el Consulado de lunes a jueves entre 14 y 15:30.