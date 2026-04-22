Ciudadanía italiana por descendencia: familias impugnan la ley de Meloni que limita el trámite legal

Dos familias estadounidenses concurrieron a la Corte de Cassazione (Tribunal de Casación), el máximo tribunal de Italia, para reclamar su derecho a ser ciudadanos italianos. Bajo la ley aprobada hace un año por el gobierno de Giorgia Meloni, las solicitudes de ciudadanía para los descendientes se reduce solo a dos generaciones, es decir, si el solicitante tiene un progenitor —biológico o adoptivo— o un abuelo nacido en Italia.

Marco Mellone, abogado de las familias estadounidenses, argumentó que la ley debería aplicarse solo a personas nacidas después que la ley entró en vigor. “Las familias involucradas en este caso son simplemente descendientes... de un antepasado italiano que emigró a finales del siglo XIX a Estados Unidos, como millones de otras personas, de otros italianos”, dijo el abogado, según recoge Los Ángeles Times.

Y es que según estadísticas del Ministerio de relaciones Exteriores de Italia, entre 1877 y 1914 emigraron unos 14 millones de italianos. Así, este caso aclararía cuál es el alcance de la ley para los descendientes de estas personas.

Otra docena de personas, cuyas solicitudes de ciudadanía italiana fueron frenadas, también se hicieron presentes ante el tribunal el señal de apoyo.

Corte di Cassazione Foto: Corte di Cassazione

¿Qué pasa si el Tribunal de Casación falla a favor de las familias?

En las próximas semanas el Tribunal de Casación se expresará a través de un panel ampliado, a fin de que el fallo sea vinculante para tribunales inferiores.

Si el tribunal fallara a favor de las familias, podría ser el puntapié para que la ley sea nuevamente revisada.

Según un cálculo del Ministerio de relaciones Exteriores de Italia, con la ley que estaba en vigor hasta el año pasado, entre 60 y 80 millones de personas en el mundo podían reclamar la nacionalidad italiana.

Pasaporte italiano. Foto: Archivo.

Con la ley actual, se requiere tener padre o abuelo nacido en Italia para solicitar la ciudadanía, cuando antes era suficiente un bisabuelo o un tatarabuelo, según la reforma de la "Ius sanguinis" adoptada en el consejo de ministros.

Adquieren la ciudadanía automáticamente los hijos y nietos de italianos, hasta el segundo grado de descendencia, cuyos ascendientes posean o hayan poseído la ciudadanía italiana en forma exclusiva, es decir que no hayan adquirido ninguna otra nacionalidad. Ya no se considerará automáticamente ciudadano italiano quien haya nacido en el extranjero y tenga otra ciudadanía, incluso si antes se hubiese reconocido por iure sanguinis. “Esto afecta casos de ciudadanía directa por descendencia, adopción en minoría de edad, matrimonio -antes de 1983- y transmisión a hijos menores convivientes”, enumera Franco Tirelli, diputado italiano del Maie, elegido por América del Sur.