Montecon ratifica la viabilidad jurídica de su proyecto para crear otra terminal de contenedores en Montevideo

Neltume Ports, accionista de Montevideo Container Terminal (Montecon), ratificó en un comunicado la viabilidad de su iniciativa para que Montevideo cuente con otra terminal de contenedores.

“El proyecto, que apuesta por el futuro de Uruguay atrayendo más inversiones al cono sur de América Latina, propone desarrollar una nueva terminal especializada de contenedores desplegada sobre 38 hectáreas ganadas al mar y con infraestructura propia. La iniciativa contempla una inversión cercana a US$ 900 millones en dos fases y alrededor de 1.800 puestos de trabajo durante su construcción, con el objetivo de sumar capacidad al Puerto de Montevideo, atraer nueva carga regional y mejorar su competitividad frente a otros puertos del Cono Sur”, dice el comunicado.

El grupo reafirma que el proyecto “ha sido presentado dentro del marco jurídico vigente y que corresponde a las autoridades uruguayas evaluar sus méritos y resolver sobre su desarrollo conforme a la institucionalidad del país”. “Tenemos el pleno convencimiento de invertir US$ 900 millones por la gran oportunidad de desarrollar y posicionar a Montevideo en un hub regional, duplicando los volúmenes de carga en los próximos años”, agrega.

Katoen Natie, la empresa belga que es la accionista mayoritaria de Terminal Cuenca del Plata (la terminal especializada hoy en funcionamiento), reiteró la semana pasada su oposición radical a la iniciativa de Neltume Ports porque entiende que vulnera sus derechos. El gobierno anterior prorrogó la concesión a Terminal Cuenca del Plata hasta el año 2081.

Sin embargo, Neltume puntualizaba que “resulta importante recordar que la sentencia N°719 del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), del 17 de diciembre de 2025, anuló la cláusula 3.5.4 del régimen de gestión de Terminal Cuenca del Plata S.A., aprobado por el decreto 114/021, que establecía restricciones para conceder la explotación de otras terminales especializadas en contenedores”.

“Con esta disposición anulada, el Estado ya no se encuentra sujeto a dicha limitación para otorgar nuevas concesiones”, sostiene. “Asimismo, la sentencia del TCA establece que las potestades del Estado en esta materia deben ejercerse procurando la libre competencia entre empresas y evitando la creación de monopolios de hecho, que era lo que ocurría con la parte del Decreto 114/021 que se anuló”, añade.