En medio del conflicto portuario y tras arbitraje contra Uruguay, accionista de Montecon impulsa inversión millonaria

En medio del conflicto portuario, la empresa Neltume Ports, el accionista mayoritario de Montecon, impulsa una nueva inversión de US$ 900 millones en el Puerto de Montevideo. La iniciativa, llamada Montevideo Container Terminal (MCT), implica la construcción de una nueva terminal de contenedores con capacidad para más de un millón de TEUs anuales —la unidad de medida de comercio exterior que representa la capacidad de carga de un contenedor de 20 pies— y una apuesta para generación de empleo y competitividad.

La iniciativa fue presentada al gobierno para su análisis. El proyecto busca consolidar al Puerto de Montevideo como hub logístico y estratégico para el comercio exterior de la región.

“Estamos convencidos de que esta iniciativa privada responde a una necesidad concreta del sistema portuario uruguayo. La propuesta busca contribuir a mejorar la competitividad del Puerto de Montevideo, ampliar su capacidad para atender el crecimiento del comercio exterior y acompañar la estrategia de apertura comercial que impulsa el país. Con esta infraestructura, Montevideo se convertirá en un hub clave para Argentina, Brasil y Paraguay, y estar en el centro del comercio internacional de la región”, señaló Fernando Reveco, gerente de Desarrollo de Negocios de Neltume Ports.

El proyecto contempla la construcción de una terminal especializada de contenedores de estándar internacional. Considera cerca de 940 metros de línea de atraque para dos buques post panamax de última generación e incluyendo un muelle especializado para cargas de trasbordo en barcazas, 38 hectáreas de superficie operativa, accesos independientes, tecnología y sistemas avanzados de seguridad, con capacidad para movilizar hasta 1.150.000 TEUs al año.

El pasado viernes, el Gobierno firmó un acuerdo con Neltume Ports por el cual la compañía desistió del arbitraje que llevaba adelante contra el Estado uruguayo en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por US$ 600 millones.

Terminal de contenedores Neltume Ports Foto: Neltume Ports

Neltume Ports cuenta con trayectoria en el desarrollo y operación de infraestructura portuaria en América Latina y, a través de un comunicado, manifestó su interés de participar activamente en el fortalecimiento de los sistemas logísticos de la región.

“Estamos proponiendo una inversión privada capaz de marcar un antes y un después para el Puerto de Montevideo y de transformarle en un hub regional para el Río de la Plata. Este proyecto va a generar empleo de calidad, impulsar el desarrollo logístico y fortalecer el posicionamiento de Uruguay como un actor relevante en el comercio marítimo regional. Ahora corresponde que las autoridades evalúen sus méritos conforme a la normativa vigente”, afirmó Reveco.