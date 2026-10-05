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El País Ovación Fútbol

Nacional vs. Montevideo City Torque en vivo por el Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

El Bolso y el Ciudadano cierran la novena fecha del certamen con un partidazo donde se juegan puntos muy importantes en lo más alto de la competencia, pero mirando de reojo la Anual.

Pablo-Cupese
Pablo Cupese
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Salomón Rodríguez en la marca de Sebastián Coates en el partido entre Montevideo City Torque y Nacional.
Salomón Rodríguez en la marca de Sebastián Coates en el partido entre Montevideo City Torque y Nacional.
Foto: Ignacio Sánchez.

La novena fecha del Torneo Clausura se cierra con un partidazo en el Gran Parque Central donde Nacional recibe a Montevideo City Torque (20:00) en un partido donde hay puntos vitales en juego, tanto para el certamen corto como para las respectivas luchas en la Tabla Anual, tan importante para esta temporada e incluso para la que viene.

El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal, además de los cables del interior. También se podrá seguir vía streaming por Disney+ y AUFTV.

El Bolso de Daniel Carreño está entonado, sigue sin perder y ganó los dos últimos, pero sabe que medirá con el Ciudadano de Marcelo Méndez, el único equipo uruguayo que aún disputa un torneo internacional y que no afloja en ningún objetivo porque sin ir más lejos quedará como líder del Clausura en caso de sumar de a tres o de empatar —en este caso junto a Liverpool—.

Los antecedentes le sientan mejor a Nacional

El Bolso se quedó con varios de los últimos duelos entre ambos y sin ir más lejos se midieron en el Apertura y en el Intermedio con victorias de Nacional por 3-1 y 2-1. En 2025 también se midieron tres veces y hubo dos victorias tricolores (5-2 y 2-1) y una sola de Montevideo City Torque: 1-0 en el Apertura.

Maximiliano Gómez celebrando con sus compañeros en la victoria de Nacional ante Montevideo City Torque.
Maximiliano Gómez celebrando con sus compañeros en la victoria de Nacional ante Montevideo City Torque.
Foto: Ignacio Sánchez.

La lista de convocados de Nacional

Daniel Carreño definió la nómina de futbolistas con los que contará para el partido en el que Nacional enfrentará a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central con la baja de Nicolás Rodríguez, por lo que ingresó Román Clematte.

¡Bienvenidos al minuto a minuto de Ovación!

En el Gran Parque Central hay un partidazo donde Nacional recibe a Montevideo City Torque en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura.

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