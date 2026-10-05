Nacional vs. Montevideo City Torque en vivo por el Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

La novena fecha del Torneo Clausura se cierra con un partidazo en el Gran Parque Central donde Nacional recibe a Montevideo City Torque (20:00) en un partido donde hay puntos vitales en juego, tanto para el certamen corto como para las respectivas luchas en la Tabla Anual, tan importante para esta temporada e incluso para la que viene.

El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal, además de los cables del interior. También se podrá seguir vía streaming por Disney+ y AUFTV.

El Bolso de Daniel Carreño está entonado, sigue sin perder y ganó los dos últimos, pero sabe que medirá con el Ciudadano de Marcelo Méndez, el único equipo uruguayo que aún disputa un torneo internacional y que no afloja en ningún objetivo porque sin ir más lejos quedará como líder del Clausura en caso de sumar de a tres o de empatar —en este caso junto a Liverpool—.