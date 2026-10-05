Nacional vs. Montevideo City Torque en vivo por el Clausura: seguí en directo el minuto a minuto del partido

La novena fecha del Torneo Clausura se cierra con un partidazo en el Gran Parque Central donde Nacional recibe a Montevideo City Torque (20:00) en un partido donde hay puntos vitales en juego, tanto para el certamen corto como para las respectivas luchas en la Tabla Anual, tan importante para esta temporada e incluso para la que viene.
El partido contará con la transmisión de DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable y Multiseñal, además de los cables del interior. También se podrá seguir vía streaming por Disney+ y AUFTV.
El Bolso de Daniel Carreño está entonado, sigue sin perder y ganó los dos últimos, pero sabe que medirá con el Ciudadano de Marcelo Méndez, el único equipo uruguayo que aún disputa un torneo internacional y que no afloja en ningún objetivo porque sin ir más lejos quedará como líder del Clausura en caso de sumar de a tres o de empatar —en este caso junto a Liverpool—.
Los antecedentes le sientan mejor a Nacional
El Bolso se quedó con varios de los últimos duelos entre ambos y sin ir más lejos se midieron en el Apertura y en el Intermedio con victorias de Nacional por 3-1 y 2-1. En 2025 también se midieron tres veces y hubo dos victorias tricolores (5-2 y 2-1) y una sola de Montevideo City Torque: 1-0 en el Apertura.
La lista de convocados de Nacional
Daniel Carreño definió la nómina de futbolistas con los que contará para el partido en el que Nacional enfrentará a Montevideo City Torque en el Gran Parque Central con la baja de Nicolás Rodríguez, por lo que ingresó Román Clematte.
ℹ️ Cambio en la convocatoria: ingresa Román Clematte en lugar de Nicolás Rodríguez https://t.co/ZkPfSbMH66— Nacional (@Nacional) October 5, 2026
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En el Gran Parque Central hay un partidazo donde Nacional recibe a Montevideo City Torque en el cierre de la novena fecha del Torneo Clausura.