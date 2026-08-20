Con un regreso y con varias bajas por lesión, el probable equipo de Peñarol para visitar a Deportivo Maldonado

Peñarol se apronta para un partido clave como el que jugará este sábado desde la hora 18:30 frente a Deportivo Maldonado en el Campus Municipal fernandino por la tercera fecha del Torneo Clausura en lo que será la segunda presentación del equipo de Diego Aguirre en este certamen.

Es que el Mirasol aún tiene pendiente el encuentro de la primera fecha frente al Montevideo City Torque que se suspendió el sábado 8 de agosto por fallas en la red de iluminación del Estadio Charrúa y solo jugó un partido que fue el del domingo con triunfo por 2 a 1 frente a Central Español en el Estadio Campeón del Siglo.

En tal sentido y teniendo en cuenta que al Carbonero se le vienen dos juegos de suma trascendencia en la temporada, la Fiera apronta el equipo para visitar al Depor, que está segundo en la Tabla Anual junto a Racing y a un punto de Peñarol.

La línea de tres defensores le viene dando buenos resultados al técnico Mirasol y Maximiliano Olivera se mantendrá en esa zona luego de su regreso con gol incluido ante Central Español luego de 35 días de ausencia por lesión.

Thiago Espinosa celebra su gol en Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Por otra parte y como buena noticia, Diego Aguirre tendrá la vuelta de Thiago Espinosa, quien se recuperó de un estado gripal y una sobrecarga muscular que le impidió al lateral izquierdo de 21 años estar en el plantel que quedó a disposición del entrenador para enfrentar al palermitano más allá de que en principio había integrado la lista de convocados.

Espinosa ingresará al once por el “Indio” Nicolás Fernández, quien recibió la quinta amarilla el domingo y además fue expulsado por doble amonestación, y ocupará el carril izquierdo pasando Eduardo Darias a la zona de volantes centrales junto al argentino Eric Remedi.

En tal sentido, el equipo Carbonero que asoma como más que probable para enfrentar a Deportivo Maldonado este sábado 22 de agosto desde la hora 18:30 en el Campus Municipal fernandino es con Washington Aguerre en el arco; Mauricio Lemos, Lucas Ferreira y Maximiliano Olivera en la zaga; Javier Cabrera, Eduardo Darias, Eric Remedi y Thiago Espinosa en la mitad de la cancha; Leonel Jaime como volante más adelantado y Matías Arezo junto a Abel Herández en la delantera.

Nicolás "Indio" Fernández y la roja sufrida en el partido entre Peñarol y Central Español. Foto: Estefanía Leal.

Las ausencias por lesión y un jugador que podría volver a la convocatoria

Como ha sido la tónica en esta temporada para Peñarol, aunque ahora en menor medida que en la primera parte del año, el plantel tendrá bajas para afrontar estos dos partidos que serán determinantes en el Torneo Clausura y, sobre todo, en la Tabla Anual.

Nahuel Herrera con una lesión en el quinto metatarsiano del pie, Jonathan Rodríguez con un desgarro muscular y Jesús Trindade y Germán Barbas con ese mismo diagnóstico, serán las ausencias más notorias que se suman por supuesto a Leonardo Fernández, quien continúa en plena recuperación de una rotura de ligamentos cruzados.

Pero Diego Aguirre podría tener una buena noticia con Franco Romero, quien ya superó una distensión muscular que sufrió el 5 de agosto en la final del Torneo Intermedio frente a Wanderers y posiblemente pueda estar a la orden este sábado en el Campus de Maldonado.