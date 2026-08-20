Superó la tormenta de lesiones y agrandó su legado en Peñarol: la marca histórica que alcanzó Diego Aguirre

El nombre de Diego Aguirre es histórico en Peñarol y en cada partido que pasa, su registro crece en una función en la que la Fiera le devolvió al club el gran sueño de la Copa Libertadores que continúa siendo esquiva para un equipo que lo seguirá intentando.

Por eso, en su cuarto ciclo al mando del plantel aurinegro, los números siguen creciendo y el director técnico de 60 años está en la selecta lista de varios ítems importantes en lo que a las estadísticas refiere.

En 2023 y con 38 años, Aguirre tuvo su primera experiencia al mando del equipo Mirasol y cortó lo que hubiese sido un tetracampeonato de Nacional, que ya había ganado el Uruguayo en 2000, 2001 y también en 2002.

Ahí empezó una historia que se sumaba a lo hecho por la Fiera como jugador con la gran conquista de la Copa Libertadores 1987 con un recordado gol para levantar el trofeo.

Y ahí estuvo la clave en otro exitoso ciclo de Aguirre en Peñarol porque guió al equipo hacia la final del máximo certamen continental de clubes con una campaña espectacular que no pudo coronar tras caer en la final con el Santos de Neymar en 2011.

Diego Aguirre celebrando en cancha de Vélez tras la clasificación de Peñarol a la final de la Copa Libertadores 2011. Foto: Archivo El País.

Ahí siguió construyéndose un idilio que, a pesar de algunas tormentas, se mantiene más vivo que nunca y que por estos días no solo goza de buena salud sino que tiene ilusionados a los hinchas.

Es que luego de una endeble primera parte de la temporada en la que los resultados no se dieron y las lesiones marcaron a un equipo que no pudo conseguir ninguno de los dos objetivos que eran ganar el Torneo Apertura y avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores, el barco se enderezó y la vuelta a la actividad oficial después del parate por el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, Peñarol mostró otra cara.

Tal es así que el equipo de la Fiera lleva cinco partidos disputados con un empate y cuatro victorias con un título incluido como el del Torneo Intermedio tras golear en la final a Wanderers por 5 a 1 el miércoles 5 de agosto en el Estadio Centenario.

Pero más allá de esos buenos resultados, todo se está dando gracias a un rendimiento que el equipo elevó y eso fue gracias a algunas incorporaciones como la del argentino Leonel Jaime -ya se transformó en figura- y a la recuperación de varios jugadores muy importantes para el esquema de Diego Aguirre.

Diego Aguirre durante la final del Intermedio entre Peñarol y Wanderers. Foto: Estefanía Leal.

Es por eso que una cosa lleva a la otra y hoy en día Peñarol ya abrochó el Intermedio, arrancó con el pie derecho su andar en el Torneo Clausura, lidera en solitario la Tabla Anual y ahora tiene por delante dos partidos que serán de vital importancia en la temporada ya que este sábado visitará a Deportivo Maldonado -escolta del Mirasol en la acumulada junto a Racing- desde la hora 18:30 en el Campus Municipal Domingo Burgueño Miguel y el domingo 30 de agosto desde las 15:30 recibirá en el clásico a Nacional en el Estadio Campeón del Siglo.

Si el equipo Carbonero sale ileso de esos dos encuentros o gana ambos juegos, encaminará la temporada hacia el principal objetivo que le queda: la obtención de la Liga AUF Uruguaya 2026 ya que no tiene más actividad internacional tras la mala campaña que redondeó en la fase de grupos de la Copa Libertadores y más allá de la Copa AUF.

Y mientras la Fiera trabaja en Los Aromos y la Ciudad Deportiva para seguir mejorando el rendimiento del equipo, desde lo estadístico los números de Aguirre crecen en su cuarto ciclo como entrenador de Peñarol.

Para empezar, el domingo, cuando Leonel Jaime anotó el 2-1 frente a Central Español en el Estadio Campeón del Siglo, ese celebrado tanto del atacante argentino de 20 años no solo fue el del triunfo sino que además fue el grito número 500 del aurinegro con la Fiera en el banco de suplentes.

Número redondo que se suma a otras estadísticas que lo tienen a Aguirre como un técnico Top en Peñarol en diferentes rubros.

Diego Aguirre en la mesa chica de los técnicos más grandes de la historia de Peñarol

Desde que Diego Aguirre llegó a Peñarol por cuarta vez como entrenador, el técnico de 60 años ha logrado algo que hace mucho tiempo no se ve en el fútbol uruguayo como la continuidad de un proceso que, si bien comenzó con buenos resultados, tuvo algunas tormentas de las que pudo salir.

Eso, en parte, fue también gracias a la firmeza de varios consejeros, principalmente el presidente Ignacio Ruglio, quien siempre mantuvo la postura de seguir con Aguirre más allá de que, por ejemplo, en la primera parte de la temporada el equipo estuvo ocho partidos sin poder ganar.

Esa decisión fortaleció la interna de un plantel que se vio sacudida por los malos resultados pero que supo salir de ese complicado panorama.

Diego Aguirre también se vio fortalecido y bajo su mando, el equipo mejoró y empezó a hilvanar triunfos, cortó la mala racha jugando como local y agrandó una marca como técnico Mirasol.

Es que hasta el momento, la Fiera es el entrenador con más triunfos al frente del aurinegro en el Estadio Campeón del Siglo con 45 victorias en 69 encuentros y encabeza un Top 5 que en segundo lugar tiene a Leonardo Ramos con 29 en 42.

Luego aparece tercero Mauricio Larriera, quien suma 22 victorias en 42 juegos, lo sigue Diego López con 21 en 31 y el quinto lugar es compartido ya que Mario Saralegui tiene 7 triunfos en 10 partidos y Alfredo Arias los mismos 7 pero en 12 juegos con el Mirasol.

Los técnicos de Peñarol con más partidos dirigidos y mayor cantidad de triunfos

Diego Aguirre suma 283 partidos oficiales dirigidos en Peñarol según datos del sitio web 1891.uy y es uno de los tres técnicos con más encuentros en la historia del club Carbonero.

Esa estadística la lidera Roque Gastón Máspoli con 397 encuentros en la institución, mientras que Gregorio Pérez está segundo con 316, 33 arriba de la Fiera, que al menos en 2026 tiene una proyección de unos 26 partidos más.

Otro dato interesante es que Aguirre sigue creciendo en el ítem de director técnico con más partidos oficiales ganados en la historia de Peñarol.

Ese rubro también lo encabeza Roque Gastón Máspoli con 235 victorias, mientras que Gregorio Pérez está segundo con 184, Leonardo De Lucca tercero con 173 y John Harley cuarto con 169.

La Fiera, en la victoria frente a Central Español por el Torneo Clausura, llegó a 168 y con un triunfo más igualará a Harley en el cuarto lugar, pero la proyección lo puede llevar a alcanzar el segundo puesto ya que está a 16 triunfos de Gregorio Pérez, otro histórico DT.

Luego de haber superado la tormenta que trajo un magro primer semestre de temporada, Diego Aguirre y los jugadores enderezaron el barco, el equipo mejoró y quiere levantar la copa a fin de año con un entrenador que ya dejó en claro que es Top y que sigue escribiendo su historia en el club.