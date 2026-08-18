El nuevo rol de Maximiliano Olivera en Peñarol, sus números goleadores y el mensaje especial a la hinchada

Las lesiones lo vienen golpeando duro en este 2026, pero si hay algo que ha mostrado Maximiliano Olivera en Peñarol es la resiliencia para salir adelante, volver y ser pieza importante para el equipo de Diego Aguirre, quien se encargó de remarcar este aspecto.

El entrenador bancó al capitán que el domingo volvió a jugar luego de 35 días tras superar una nueva lesión muscular: “Ha sido importante en todo este proceso. Suma mucho y es el capitán. Ha hecho goles importantes y es un jugador que da confianza. Estoy contento por su gol, es un defensa goleador y ojalá pueda seguir mejorando al igual que todo el equipo”.

El lateral izquierdo de 34 años que en mayo renovó su contrato con el club hasta el 31 de diciembre regresó al equipo el domingo y lo hizo como zaguero en la línea de tres defensores que tan buenos resultados le viene dando a la Fiera en el Mirasol.

“Es una posición que también conozco y estoy muy contento por haber podido volver y jugar ahí”, dijo Olivera el domingo en la zona mixta del Estadio Campeón del Siglo tras el triunfo por 2 a 1 frente a Central Español. “Es una opción que le ha dado el técnico y en los partidos que hemos jugado así nos ha ido muy bien porque controlamos mucho el contragolpe del rival y es una gran alternativa me parece”, agregó.

Maximiliano Olivera celebra un gol con Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

Maxi, que el domingo 12 de julio había sufrido un desgarro —el segundo en esta temporada— estuvo 35 días al margen para regresar y hacerlo con gol incluido para abrir el camino de la victoria ante el palermitano.

Y en medio de las críticas por la cantidad de ausencias, lesiones, expulsiones y algunos bajos rendimientos que él mismo se atribuye, el capitán Carbonero volvió a demostrar que está vigente.

El domingo no solo anotó el primer gol del partido para el triunfo aurinegro sino que también cumplió una muy buena labor en la zaga junto a Mauricio Lemos y Lucas Ferreira en un encuentro en el que el futbolista de 34 años iba a estar en la mira porque le tocaba sustituir nada menos que a Nahuel Herrera, quien tendrá para algunas semanas más de recuperación tras sufrir una lesión en el quinto metatarsiano del pie.

Y no fue el único buen rendimiento de Olivera en la temporada 2026. Tampoco el primer gol del capitán. Si hay algo que lo viene diferenciando es su capacidad goleadora siendo defensor y así lo marcan los números en lo que va de este año.

Es que en esta temporada, Maxi apenas ha podido disputar 15 de los 31 partidos que Peñarol lleva jugados contando Supercopa Uruguaya, Copa Libertadores y Liga AUF Uruguaya. Se perdió 16 encuentros, tres por expulsión —recibió dos rojas— y los otros 13 debido a tres lesiones que lo complicaron.

Leonel Jaime y Maximiliano Olivera celebran el gol de Peñarol ante Central Español. Foto: Estefanía Leal.

El 21 de enero, en plena pretemporada, sufrió un esguince de rodilla en el amistoso frente a Colo Colo y recién pudo jugar el clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura el 1 de marzo en el Gran Parque Central.

Luego, el 20 de abril se desgarró en el partido frente a Juventud de Las Piedras en el Campeón del Siglo y la misma lesión sufrió el 12 de julio en el encuentro contra Racing en el Estadio Centenario en el que Peñarol volvía a jugar tras el parate por el Mundial.

Maxi volvió el domingo luego de 35 días y lo hizo con gol para llegar a cuatro en esta temporada en las 15 presencias de las que se destaca un dato particular porque en esos partidos y con el capitán en cancha, el equipo de Diego Aguirre sumó ocho triunfos, cinco empates y dos caídas.

Superando lesiones y resistiendo a las críticas de varios hinchas que hasta llegaron a pedir su salida del club, Maximiliano Olivera volvió a tapar bocas y respondió en un partido clave y en una posición en la que el plantel tiene bajas importantes como las de Nahuel Herrera y Franco Romero: “Yo me critico mucho y me tiro para abajo, pero al hincha hay que respetarlo. Jugar a veces me sale bien y otras no, pero acá tienen un jugador y una persona que se mata por esta camiseta”.