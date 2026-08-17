No pudieron con Leonel Jaime: la pisada que humilló a un rival y el ex Peñarol que lo fue a buscar

Peñarol hizo su debut en el Torneo Clausura de la Liga AUF Uruguaya con una victoria 2-1 frente a Central Español en el Campeón del Siglo. La figura del equipo aurinegro volvió a ser Leonel Jaime que, además de convertir un gol, hizo un pisada que dejó en ridículo a un rival y se la bancó cuando un ex Carbonero lo fue a buscar.

Después de que un corte de luz en el estadio Charrúa suspendiera el partido entre el Manya y Montevideo City Torque por la primera fecha del certamen, los dirigidos por Diego Aguirre finalmente debutaron en el Clausura y fue con una victoria bastante más cómoda de lo que reflejó el marcador.

El aurinegro dominó el trámite y tuvo la paciencia suficiente para esperar el momento de dar la estocada. A los 54 minutos, el capitán Maximiliano Olivera abrió la cuenta con una definición de volea y, a falta de 20 minutos para el final, Jaime estiró la ventaja tras una jugada en la que encaró dejando a dos rivales por el camino y remató fuerte de zurda sacando un remate que se desvió y se coló por arriba del arquero Emiliano Márquez.

El argentino Jaime llegó a los 360 minutos disputados con Peñarol y eso le quita a River Plate la chance de repescarlo a fin de año. Por su nivel, todo indica que el préstamo en Peñarol continuará un semestre más y es que en el aurinegro están encantados con el gurí. Además del gol hizo una pisada notable que prácticamente humilló a un rival y se la bancó cuando lo fueron a buscar.

Jaime es una novedad para el fútbol uruguayo, destaca por su nivel y los rivales tendrán que ir buscándole la vuelta a cómo enfrentarlo. Matías González, lateral derecho de Central Español y formado en Peñarol, donde estuvo hasta el semestre pasado, decidió hacerle sentir el rigor al argentino.

A la media hora del partido González hizo un cierre contra Jaime sobre el final del terreno de juego y el futbolista del Palermitano le tiró de la carrocería arriba al jugador del Carbonero que salió despedido y golpeó los carteles de publicidad. Sus compañeros enseguida fueron a recriminarle al lateral.

Patético Matías González. Fue directo al cuerpo de un pibe de 20 años y se lo llevó puesto con todo para después hacerse el guapo.



Tremendo burro y resentido. Para jugar, un perro, para hacerse el malo, un fenómeno. pic.twitter.com/WjxuG61LXd — agus (@aggus1891_) August 16, 2026

La acción no logró amedrentar a Jaime y lejos estuvo de dejar de exponer su juego. A los 74 minutos, después de haber convertido el segundo de Peñarol y a pocos minutos de salir sustituido, recibió sobre la mitad de la cancha y pisó con la suela para hacer pasar de largo a Marcos Montiel. En ningún momento parece percibir la llegada de Montiel, pero aun así lo hizo pasar de largo y luego González llegó para cometerle infracción.

Dos minutos más tarde Leonel Jaime salió reemplazado y todo el Campeón del Siglo lo despidió con un: “Olé, Olé, Olé, Jaime, Jaime”. El juvenil de River Plate se la banca, juega y enamora al público aurinegro.

Casi lo deja en silla de ruedas.



Gracias #RiverPlate pic.twitter.com/nWlYGLemjL — Politzer (@ViudaDeAguirre) August 16, 2026