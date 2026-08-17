Se definió cuándo debutan Nacional y Peñarol en la fase de series de la Copa AUF Uruguay

Se definió la primera fecha de la fase de series correspondiente a la Copa AUF Uruguay y Nacional debutará contra Albion el próximo jueves 27 de agosto a las 20:00 horas en el Gran Parque Central.

Por su parte, Peñarol jugará frente a Montevideo City Torque el miércoles 26 de agosto a las 20:15 horas en el Estadio Campeón del Siglo.

En lo que respecta a los demás partidos, el 25 de agosto habrá tres encuentros: Cerro se medirá ante Cerrito desde las 11:00 en el Estadio Luis Tróccoli, Boston River será rival de Colón a las 16:00 en el Estadio Campeones Olímpicos y Defensor Sporting jugará ante Rentistas a las 18:15 en el Estadio Luis Franzini.

El 26 de agosto, aparte del partido del Mirasol, habrá otros cuatro compromisos: Danubio jugará ante Atenas a las 15:00 en Jardines del Hipódromo, Juventud se medirá contra Oriental a las 15:00 en el Parque Artigas y Progreso se medirá con River Plate a las 15:00 en el Paladino.

Por su parte, el mismo día Plaza Colonia se enfrentará ante Cerro Largo a las 17:30 en el Estadio Alberto Supicci.

El 27 de agosto, además del compromiso de Nacional, jugará Fénix contra Liverpool a las 15:00 en el Parque Capurro.

El 9 de setiembre será el turno de otros dos juegos: Racing contra Central Español a las 15:00 en el Parque Roberto y Deportivo Maldonado frente a Wanderers a las 18:30 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel.

Así quedaron los grupos de los equipos profesionales de la Copa AUF Uruguay 2026

El trofeo de la Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

Grupo 1: Peñarol, MC Torque, Danubio y Atenas de San Carlos

Grupo 2: Plaza Colonia, Cerro Largo, Defensor Sporting y Rentistas

Grupo 3: Deportivo Maldonado, Wanderers, Cerro y Cerrito

Grupo 4: Racing, Central Español, Juventud y Oriental

Grupo 5: Nacional, Albion, Progreso y River Plate

Grupo 6: Fénix, Liverpool, Boston River y Colón

El sistema de definición de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay 2026

El sistema de definición entre equipos del mismo grupo es el olímpico. Es decir, el que se empleó en la actual edición de la Copa Libertadores y en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Esto significa que no importará la diferencia de goles entre dos equipos, sino los duelos entre sí a la hora de determinar las posiciones en caso de igualdad en puntos.

De los grupos avanzarán a la segunda fase profesional los dos mejores de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros. Los 16 clasificados jugarán una eliminatoria entre ellos, donde los rivales se determinarán a través de un sorteo que se hará en fecha a definir.