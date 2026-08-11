El calendario de la Copa AUF Uruguay 2026: rivales y localías de Nacional y Peñarol en la fase de grupos
El certamen está previsto para que comience el miércoles 26 de agosto donde el Carbonero integra el Grupo uno, mientras que el Bolso forma parte del cinco.
Con el sorteo finalizado, la Copa AUF Uruguay dio a conocer el calendario de partidos de cara a la fase de grupos del certamen. De esta manera, Nacional y Peñarol ya saben cuándo y las localías de sus encuentros por este torneo.
La fecha de inicio de la Copa AUF Uruguay 2026 está marcada para el miércoles 26 de agosto. Además de otorgar el puesto clasificatorio como Uruguay cuatro a la Copa Libertadores, esta edición tendrá un significado especial y es que la final por el título de este torneo pondrá fin a la temporada 2026 en el fútbol uruguayo.
Así quedaron los grupos de los equipos profesionales de la Copa AUF Uruguay 2026
Grupo 1: Peñarol, MC Torque, Danubio y Atenas de San Carlos
Grupo 2: Plaza Colonia, Cerro Largo, Defensor Sporting y Rentistas
Grupo 3: Deportivo Maldonado, Wanderers, Cerro y Cerrito
Grupo 4: Racing, Central Español, Juventud y Oriental
Grupo 5: Nacional, Albion, Progreso y River Plate
Grupo 6: Fénix, Liverpool, Boston River y Colón
Fecha 1
Grupo 1
Peñarol vs. Montevideo City Torque
Danubio vs. Atenas
Grupo 2
Plaza Colonia vs. Cerro Largo
Defensor Sporting vs. Rentistas
Grupo 3
Deportivo Maldonado vs. Wanderers
Cerro vs. Cerrito
Grupo 4
Racing vs. Central Español
Juventud vs. Oriental
Grupo 5
Nacional vs. Albion
Progreso vs. River Plate
Grupo 6
Fénix vs. Liverpool
Boston River vs. Colón
Fecha 2
Grupo 1
Montevideo City Torque vs. Danubio
Atenas vs. Peñarol
Grupo 2
Cerro Largo vs. Defensor Sporting
Rentistas vs. Plaza Colonia
Grupo 3
Wanderers vs. Cerro
Cerrito vs. Deportivo Maldonado
Grupo 4
Central Español vs. Juventud
Oriental vs. Racing
Grupo 5
Albion vs. Progreso
River Plate vs. Nacional
Grupo 6
Liverpool vs. Boston River
Colón vs. Fénix
Fecha 3
Grupo 1
Danubio vs. Peñarol
Montevideo City Torque vs. Atenas
Grupo 2
Defensor Sporting vs. Plaza Colonia
Cerro vs. Rentistas
Grupo 3
Cerro vs. Deportivo Maldonado
Wanderers vs. Cerrito
Grupo 4
Juventud vs. Racing
Central Español vs. Oriental
Grupo 5
Progreso vs. Nacional
Albion vs. River Plate
Grupo 6
Boston River vs. Fénix
Liverpool vs. Colón
Sistema de definición de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay 2026
El sistema de definición entre equipos del mismo grupo es el olímpico. Es decir, el que se empleó en la actual edición de la Copa Libertadores y en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.
Esto significa que no importará la diferencia de goles entre dos equipos, sino los duelos entre sí a la hora de determinar las posiciones en caso de igualdad en puntos.
De los grupos avanzarán a la segunda fase profesional los dos mejores de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros. Los 16 clasificados jugarán una eliminatoria entre ellos, donde los rivales se determinarán a través de un sorteo que se hará en fecha a definir.
Cruces de la fase eliminatoria de los equipos de la Primera División Amateur
Terremoto vs. Bella Vista
Deutscher vs. Deportivo Italiano
Rampla Juniors vs. Lito
Durazno FC vs. Deportivo Colonia
Estos cruces serán a partido único y de terminar igualado en los 90 minutos se definirá un ganador por medio de la tanda de los penales.
Cómo sigue la Copa AUF Uruguay
Definidas estas primeras fases de la Copa AUF Uruguay 2026, los ganadores avanzarán a la fase final (octavos) donde podrán cruzarse ante los equipos profesionales.
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