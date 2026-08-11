El calendario de la Copa AUF Uruguay 2026: rivales y localías de Nacional y Peñarol en la fase de grupos

Con el sorteo finalizado, la Copa AUF Uruguay dio a conocer el calendario de partidos de cara a la fase de grupos del certamen. De esta manera, Nacional y Peñarol ya saben cuándo y las localías de sus encuentros por este torneo.

La fecha de inicio de la Copa AUF Uruguay 2026 está marcada para el miércoles 26 de agosto. Además de otorgar el puesto clasificatorio como Uruguay cuatro a la Copa Libertadores, esta edición tendrá un significado especial y es que la final por el título de este torneo pondrá fin a la temporada 2026 en el fútbol uruguayo.

Así quedaron los grupos de los equipos profesionales de la Copa AUF Uruguay 2026

Grupo 1: Peñarol, MC Torque, Danubio y Atenas de San Carlos

Grupo 2: Plaza Colonia, Cerro Largo, Defensor Sporting y Rentistas

Grupo 3: Deportivo Maldonado, Wanderers, Cerro y Cerrito

Grupo 4: Racing, Central Español, Juventud y Oriental

Grupo 5: Nacional, Albion, Progreso y River Plate

Grupo 6: Fénix, Liverpool, Boston River y Colón

Fecha 1

Grupo 1

Peñarol vs. Montevideo City Torque

Danubio vs. Atenas

Grupo 2

Plaza Colonia vs. Cerro Largo

Defensor Sporting vs. Rentistas

Grupo 3

Deportivo Maldonado vs. Wanderers

Cerro vs. Cerrito

Grupo 4

Racing vs. Central Español

Juventud vs. Oriental

Grupo 5

Nacional vs. Albion

Progreso vs. River Plate

Grupo 6

Fénix vs. Liverpool

Boston River vs. Colón

Fecha 2

Grupo 1

Montevideo City Torque vs. Danubio

Atenas vs. Peñarol

Grupo 2

Cerro Largo vs. Defensor Sporting

Rentistas vs. Plaza Colonia

Grupo 3

Wanderers vs. Cerro

Cerrito vs. Deportivo Maldonado

Grupo 4

Central Español vs. Juventud

Oriental vs. Racing

Grupo 5

Albion vs. Progreso

River Plate vs. Nacional

Grupo 6

Liverpool vs. Boston River

Colón vs. Fénix

Fecha 3

Grupo 1

Danubio vs. Peñarol

Montevideo City Torque vs. Atenas

Grupo 2

Defensor Sporting vs. Plaza Colonia

Cerro vs. Rentistas

Grupo 3

Cerro vs. Deportivo Maldonado

Wanderers vs. Cerrito

Grupo 4

Juventud vs. Racing

Central Español vs. Oriental

Grupo 5

Progreso vs. Nacional

Albion vs. River Plate

Grupo 6

Boston River vs. Fénix

Liverpool vs. Colón

Sistema de definición de la fase de grupos de la Copa AUF Uruguay 2026

El trofeo de la Copa AUF Uruguay. Foto: Estefanía Leal.

El sistema de definición entre equipos del mismo grupo es el olímpico. Es decir, el que se empleó en la actual edición de la Copa Libertadores y en el Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Esto significa que no importará la diferencia de goles entre dos equipos, sino los duelos entre sí a la hora de determinar las posiciones en caso de igualdad en puntos.

De los grupos avanzarán a la segunda fase profesional los dos mejores de cada grupo, junto a los cuatro mejores terceros. Los 16 clasificados jugarán una eliminatoria entre ellos, donde los rivales se determinarán a través de un sorteo que se hará en fecha a definir.

Cruces de la fase eliminatoria de los equipos de la Primera División Amateur

Terremoto vs. Bella Vista

Deutscher vs. Deportivo Italiano

Rampla Juniors vs. Lito

Durazno FC vs. Deportivo Colonia

Estos cruces serán a partido único y de terminar igualado en los 90 minutos se definirá un ganador por medio de la tanda de los penales.

Cómo sigue la Copa AUF Uruguay

Definidas estas primeras fases de la Copa AUF Uruguay 2026, los ganadores avanzarán a la fase final (octavos) donde podrán cruzarse ante los equipos profesionales.