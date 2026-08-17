Así se juega la tercera fecha del Clausura: Peñarol el sábado en Maldonado y Nacional en el GPC el domingo

Mientras Nacional define su entrenador y Peñarol atraviesa una gran racha en el primer puesto de la Tabla Anual con un partido menos, la Mesa Ejecutiva fijó la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 que se disputará entre viernes y domingo.

La etapa se pondrá en marcha este viernes 21 de agosto con dos encuentros. A las 16:00, Albion se medirá ante Boston River en el Estadio Franzini, mientras que a las 19:00, Liverpool recibirá a Cerro en el Parque Viera.

La actividad continuará el sábado 22 de agosto con una triple cartelera. La jornada matutina comenzará a las 11:00 en el Parque Palermo, donde Central Español enfrentará a Juventud. Por la tarde, a las 15:00, Cerro Largo hará de local frente a Defensor Sporting en el Estadio Ubilla de Melo. El cierre del sábado será a las 18:30 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, con el choque entre Deportivo Maldonado y Peñarol, escolta y líder de la Tabla Anual.

Tomás Verón Lupi al ataque en el partido entre Nacional y Progreso. Foto: Ignacio Sánchez.

Finalmente, el domingo 23 de agosto se completará la etapa. A las 11:00 se disputará un encuentro en Jardines del Hipódromo, y la fecha culminará a las 18:30 en el Gran Parque Central, donde Nacional se enfrentará a Progreso.

Así se juega la fecha 3 del Torneo Clausura

Gastón Ramírez en la marca de Carlos Airala en el partido entre Boston River y Albion. Foto: Leonardo Mainé.

Viernes 21 de agosto

Albion vs. Boston River

16 horas

Estadio Franzini

Liverpool vs. Cerro

19:00

Parque Viera

Sábado 22 de agosto

Central Español vs. Juventud

11:00

Parque Palermo

Cerro Largo vs. Defensor Sporting

15:00

Estadio Ubilla (Melo)

Deportivo Maldonado vs. Peñarol

18:30

Domingo Burgueño Miguel (Campus de Maldonado)

Domingo 23 de agosto

Danubio vs. Racing

11:00

Jardines del Hipódromo

Montevideo City Torque vs. Wanderers

15:00

Estadio Charrúa

Nacional vs. Progreso

18:30

Gran Parque Central