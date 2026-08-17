Así se juega la tercera fecha del Clausura: Peñarol el sábado en Maldonado y Nacional en el GPC el domingo
La etapa se pondrá en marcha este viernes 21 de agosto con dos encuentros: Albion se medirá ante Boston River, mientras que Liverpool recibirá a Cerro.
Mientras Nacional define su entrenador y Peñarol atraviesa una gran racha en el primer puesto de la Tabla Anual con un partido menos, la Mesa Ejecutiva fijó la tercera fecha del Torneo Clausura 2026 que se disputará entre viernes y domingo.
La etapa se pondrá en marcha este viernes 21 de agosto con dos encuentros. A las 16:00, Albion se medirá ante Boston River en el Estadio Franzini, mientras que a las 19:00, Liverpool recibirá a Cerro en el Parque Viera.
La actividad continuará el sábado 22 de agosto con una triple cartelera. La jornada matutina comenzará a las 11:00 en el Parque Palermo, donde Central Español enfrentará a Juventud. Por la tarde, a las 15:00, Cerro Largo hará de local frente a Defensor Sporting en el Estadio Ubilla de Melo. El cierre del sábado será a las 18:30 en el Estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado, con el choque entre Deportivo Maldonado y Peñarol, escolta y líder de la Tabla Anual.
Finalmente, el domingo 23 de agosto se completará la etapa. A las 11:00 se disputará un encuentro en Jardines del Hipódromo, y la fecha culminará a las 18:30 en el Gran Parque Central, donde Nacional se enfrentará a Progreso.
Así se juega la fecha 3 del Torneo Clausura
Viernes 21 de agosto
Albion vs. Boston River
16 horas
Estadio Franzini
Liverpool vs. Cerro
19:00
Parque Viera
Sábado 22 de agosto
Central Español vs. Juventud
11:00
Parque Palermo
Cerro Largo vs. Defensor Sporting
15:00
Estadio Ubilla (Melo)
Deportivo Maldonado vs. Peñarol
18:30
Domingo Burgueño Miguel (Campus de Maldonado)
Domingo 23 de agosto
Danubio vs. Racing
11:00
Jardines del Hipódromo
Montevideo City Torque vs. Wanderers
15:00
Estadio Charrúa
Nacional vs. Progreso
18:30
Gran Parque Central
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