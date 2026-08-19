Los dos jugadores de Peñarol que podrían salir a préstamo y que dividen a la interna del club en pleno mercado

Peñarol atraviesa un momento positivo. La racha de victorias está acompañada del liderazgo en la Tabla Anual y la chance que todavía tiene de quedar como puntero del Torneo Clausura si gana el partido pendiente que tiene ante Montevideo City Torque y en parte se debe a cómo se renovó el plantel de Diego Aguirre.

Por un lado con la innegable revolución que generó Leonel Jaime al arribar al equipo, así como también un futbolista como Thiago Espinosa, pero también el hecho de que muchos jugadores que ya estaban en el plantel consiguieran buenas actuaciones, casos como los de Mauricio Lemos, Nahuel Herrera (más allá de una nueva lesión), Eduardo Darias, Javier Cabrera o Abel Hernández.

Todo eso fue llevando a que el plantel se renueve de cara al segundo semestre y así es como hay futbolistas que perdieron cierta consideración y hoy quienes están sobre la mesa son Kevin Rodríguez y Germán Barbas.

Sobre Kevin Rodríguez, a pesar de que se fue Franco Escobar perdió pie en la consideración de Aguirre, quien lo supo utilizar como lateral derecho y también como marcador de punta por la izquierda.

El juvenil de 20 años integró la última convocatoria del Mirasol pero no tuvo minutos. En cambio sí los tuvo Ignacio Alegre, otro lateral juvenil que hoy está por encima de Kevin en la consideración de la Fiera y que hasta puso una asistencia en el 3-0 frente a Boston River para el gol de cabeza de Franco Romero.

Es intención de algunos integrantes del Consejo Directivo que el floridense pueda salir a préstamo, pero hay varios consejeros e integrantes de la Comisión de Fútbol que se oponen a eso ya que entienden que el club no debe salir al mercado por un lateral teniendo a Brian Barboza, Ignacio Alegre y Kevin Rodríguez.

Rodríguez suma hasta el momento 581 minutos repartidos en 17 juegos lo que da un promedio de 34' por encuentro tras defender al Carbonero tanto a nivel local como de forma internacional.

Kevin Rodríguez en el clásico de la Supercopa Uruguaya con Peñarol en el Estadio Centenario. Foto: Leonardo Mainé.

La situación de Germán Barbas no es tan diferente a la de Kevin Rodríguez ya que a pesar de que el atacante se está recuperando de un desgarro muscular, hay quienes entienden que debe salir a préstamo porque no tiene los minutos deseados en el primer equipo de Peñarol.

Pero esa situación también divide la interna porque muchos consejeros entienden que Barbas se debe potenciar en Peñarol porque lo ven con nivel para hacerlo. Sus números indican que cosechó 57 minutos en apenas tres partidos con el plantel principal a sus 18 años, con la particularidad de que en uno terminó de arquero tras expulsión de Washington Aguerre.

Germán Barbas con la camiseta y los guantes de Washington Aguerre en el partido entre Peñarol y Defensor Sporting. Foto: Estefanía Leal.

Sobre este tema, el director deportivo Mirasol, Marcelo Rodríguez, habló en 100% Deporte (Sport 890) y dijo: “Es una posibilidad que se está viendo (la salida de Barbas). Se está viendo que salga a jugar, pero todavía no se ha avanzado nada, lo que estamos viendo junto a la gente que lo representa es ver qué es lo mejor y ahí lo mejor es que empiece a tener minutos en Primera".

"Tuvo un momento buenísimo, justo se rompe y desde que volvió no ha sido uniforme el rendimiento de él, porque además va y viene de la selección, lo que no está mal, al contrario, pero no se termina estabilizando", subrayó.