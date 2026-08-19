Elecciones en Peñarol: los importantes nombres que maneja Juan Pedro Damiani para la lista de la oposición

El “voy a jugar fuerte” de Juan Pedro Damiani cuando en marzo fue consultado sobre cuál iba a ser su rol en las elecciones en Peñarol empieza a tomar cada vez más preponderancia en el camino hacia los comicios que definirán a las nuevas autoridades del club.

El expresidente de Peñarol que a sus 68 años buscará regresar al sillón presidencial que ya ocupó entre 2008 y 2018 empieza a mover las fichas de cara a la confirmación de una lista que será de unidad ya que en la oposición entienden que ese es el camino para poder volver a gobernar en la institución Mirasol.

De todas maneras y en medio de ese camino hacia la conformación de la lista, Juan Pedro tiene algunos asuntos pendientes, entre ellos, una charla mano a mano con Jorge Barrera, quien según informó Ovación el 14 de agosto, se bajó de la posibilidad de ser parte de ese grupo y estaría dispuesto a ser jefe de campaña, aunque Damiani lo quiere convencer para que lo acompañe: “Lo quiero siempre cerca”, dijo.

Pero mientras ese encuentro aún no se da, la oposición sigue moviendo piezas, conversando y barajando opciones para poder conformar una lista de unidad, tal como lo diseñaron desde principio de año porque todos entienden que esa es la única manera de poder lograr un triunfo, sin importar la decisión que tome Ignacio Ruglio.

Juan Pedro Damiani con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

Es que a partir de una encuesta que se dio a conocer en las últimas horas realizada por una reconocida consultora como Opción, liderada por Rafael Porzecanski, Damiani “puso primera” porque aparece por encima de cualquier otro posible candidato.

Lo cierto es que el expresidente Carbonero “está recibiendo diariamente apoyos de dirigentes y personas relevantes del club que aspiran a que el bloque opositor presente un frente unido en las elecciones”, según contaron a Ovación fuentes de la oposición.

Sabido es que Alejandro Ruibal pasó a ser un nombre clave para Juan Pedro en este camino electoral, el actual director de Saceem, presidente de la Cámara de la Construcción del Uruguay y uno de los empresarios más importantes del país, integra la mesa chica ya que se puso al hombro el proyecto para mejorar la experiencia en el Estadio Campeón del Siglo, obras dentro del escenario y también, como dato a tener en cuenta, trabaja en la internacionalización de la marca Peñarol.

Alejandro Ruibal. Foto: Ignacio Sánchez.

Pero además de Ruibal hay otros nombres, algunos conocidos y otros no tanto en el mundo aurinegro. Entre los conocidos está Walter Pereyra, Director General del Hospital Británico, quien se sumó al equipo y fue mano de derecha de Damiani durante muchos años de su gestión al frente de la institución Carbonera.

Por otra parte también aparecen nombres nuevos en la política del club como Nelson Mendiburu, exsocio director y co-fundador de CPA Ferrere que fue quien reclutó en su momento a Gabriel Oddone -actual ministro de Economía y Finanzas- y lideró un equipo de economistas y técnicos de primer nivel en esa firma. Es un hombre de números y cuenta con toda la confianza de Juan Pedro.

Otro que también está en el equipo de Damiani es Leonardo Mació, CEO de la consultora CSI Ciemsa, quien integró el equipo de Edgardo Novick en las pasadas elecciones.

Ahora se sumó al equipo de Juan Pedro Damiani y está trabajando en el mejoramiento de la experiencia del Campeón del Siglo, en los accesos al estadio y en mejoras en las obras que harán falta para evacuarlo de manera segura y rápida. “Es un técnico uruguayo de reconocimiento internacional”, confiaron a Ovación.

En cuanto a los nombres jóvenes con los que Damiani apuesta a la renovación en la gestión el club aparecen varios que, de alguna forma u otra, ya han estado en la vida política de la institución.

En varias entrevistas Juan Pedro se encargó de remarcar que a Santiago Sánchez, actual presidente del básquetbol que lanzó su candidatura, lo quiere cerca, pero también hay otros actores de la política Mirasol con los que se ha conversado.

Marcos Acle. Foto: Estefanía Leal.

Uno de ellos es Marcos Acle, líder de Peñarolenses, a quien desde el bloque opositor tienen muy bien considerado en este camino hacia las elecciones.

“Se están incorporando personas jóvenes, algunas muy conocidas y otras no tanto, pero se apuesta a una renovación en la gestión”, confiaron a Ovación desde la oposición.

Pero más allá de esa intención, según pudo saber Ovación, Juan Pedro Damiani también continúa manteniendo contactos más que frecuentes con actuales dirigentes del club y referentes de la oposición como Rodolfo Catino, Evaristo González y Edgardo Novick, quienes junto a Jorge Barrera crearon en enero “Manyas Unidos” para luego convocar a Damiani.

Los puntos del futuro programa

Poco se habla hasta el momento de programas de gobierno ya que el clima electoral en Peñarol no ha levantado temperatura, pero según contaron a Ovación desde el bloque opositor, ya hay puntos bien marcados.

“El programa pondrá mucho foco en el tema sanitario en Peñarol, que ha sido un problema en estos últimos tiempos. También se hará hincapié en la salud mental de los jugadores, desde formativas al plantel principal. Para eso hay otros profesionales de la medicina del deporte que integran el equipo ya que las continuas lesiones en el plantel principal es un tema que preocupa”, remarcaron.

Otro punto importante que desde el bloque opositor marcaron es que Damiani como sus compañeros más cercanos, están dedicándole muchas horas del día a conversar con representantes de agrupaciones que quieren sumarse a su candidatura.

El expresidente “busca combinar experiencia con renovación, dar lugar a gente joven y a los profesionales más capaces en cada tema, y trabajar para la unidad”, confiaron.

Es que un punto importante que la oposición y sobre todo Damiani tienen en cuenta, es que se están preocupando mucho para que la campaña política no afecte al plantel de fútbol. “Hay que ganar el Campeonato Uruguayo y cortar el bicampeonato del tradicional adversario. Ahí tiene que estar el foco”, dijeron.

Lo cierto es que mientras el equipo de Diego Aguirre continúa elevando su nivel y empieza a conseguir buenos resultados, paralelamente y en medio de mucho silencio, la oposición se va armando. Juan Pedro Damiani comienza a jugar fuerte y quiere un grupo de trabajo a la altura del club.