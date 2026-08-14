Elecciones en Peñarol: la charla "mano a mano" pendiente entre Damiani y Barrera, que ya tomó una decisión

Asado mediante y con todos los referentes de la oposición presentes, Jorge Barrera pateó el tablero y le comunicó a Juan Pedro Damiani, Rodolfo Catino, Evaristo González —fue el anfitrión— y Edgardo Novick que no será candidato a la presidencia en las próximas elecciones en Peñarol.

Esta decisión empieza a agitar un tablero al que aún le quedan varias fichas por mover por más que desde sector opositor ya es claro que Damiani será candidato y que buscará su regreso al sillón presidencial de Peñarol.

El martes 4 de agosto en entrevista con “En Clave País” (streaming de El País), Juan Pedro fue claro y manifestó su deseo de contar con Barrera: “Tenemos una charla pendiente todavía”, dijo.

Pero el plan inicial cambió. El sábado 8 de agosto se dio un encuentro entre referentes de la oposición y ahí el abogado de 58 años manifestó su intención de no formar parte de la lista. “Habíamos quedado en reunirnos mano a mano pero se dio la reunión en un asado muy rico en la casa de Evaristo. Ahí estuvimos con Jorge, Catino y Novick. En esa reunión Jorge confirmó que se baja pero yo lo quiero convencer para que esté y aún falta una charla mano a mano entre los dos”, dijo Juan Pedro Damiani a Ovación, agregando: “Pero más allá de eso, hay algo que me dejó muy contento porque me pidió unos días y que en última instancia, si no acompaña la lista de unidad, está dispuesto a ser el jefe de campaña y comentó que estaría encantado con eso”.

De todas maneras, esa reunión que está pendiente tendrá un rol de vital importancia en la decisión de Barrera.

Rodolfo Catino, actual consejero por la oposición, habló con Ovación y acerca de esa decisión del expresidente comentó: “Hay que esperar un poco. Nada es definitivo”.

Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Víctor Bedrossian e Ignacio Ruglio. Foto: Gentileza.

Juan Pedro Damiani contó a Ovación que en enero fue convocado por el sector opositor y también por Jorge Barrera para formar la agrupación Manyas Unidos, que tenía como objetivo juntarse para armar un bloque importante de cara a las elecciones de fin de año.

“En ese grupo lo crearon entre Jorge, Evaristo y Novick. En los primeros días de enero me convocaron y sin agredir a nadie queremos cambiar la conducción del club tendiendo puentes de renovación pero también con gente de experiencia”, dijo Damiani.

Acerca del encuentro entre Barrera y Damiani, este último insistió: “Queda una charla mano a mano que se va a dar dada la relación de amistad que tenemos. Si es un tema personal, también trataré de hablar con Carolina y Juampi (esposa e hijo de Barrera) para que me acompañen”.

“Yo lo quiero cerca mío y como él mismo me dijo, entre nosotros nunca puede haber un problema”, insistió Juan Pedro, que remarcó la idea de la oposición: “Hay que unirse porque no podemos ir a las elecciones divididos. Está lleno de egos esto y los egos hay que dejarlos de lado, pero respetándonos entre todos”.

Lo cierto es que el sábado, Jorge Barrera dejó de manifiesta su intención de no ser parte de las elecciones en Peñarol pero Juan Pedro Damiani apela a una reunión que se puede llegar a dar en estos días para convencerlo. Si no lo logra, el abogado que fue presidente Mirasol entre 2017 y 2020, está dispuesto a ser jefe de campaña del bloque opositor y sobre eso, Damiani apuntó: “Ya estuvo en la política nacional y tiene todo muy claro. Si asume ese rol, tiene toda mi confianza, pero yo lo quiero cerca mío en las elecciones”.

Juan Pedro Damiani con En Clave País. Foto: Darwin Borrelli.

Los movimientos de las agrupaciones de la oposición

Mientras los líderes de la oposición juegan sus cartas de cara a las elecciones en Peñarol, varios grupos de socios de diferentes corrientes vienen manteniendo diferentes reuniones. Y esos grupos son los que están dispuestos a acompañar la unidad que menciona Damiani en su nuevo camino electoral.

Muchos apuestan a una renovación con gente joven y capacitada para integrar el Consejo Directivo, ya que entienden que ese órgano, como otros, necesita una renovación.

“Lo real hoy es que la oposición tiene que buscar un consenso moderno para apoyar a Damiani que al día de hoy es la única opción para que el club cambie de conducción”, explicaron a Ovación desde una agrupación opositora.

Por otra parte, agregaron que “hay un grupo de gente que ha trabajado en Peñarol, estuvo en el y ante esta indecisión e incertidumbre de Jorge Barrera tienen pensado apoyar a Damiani pero creando sectores más modernos con el objetivo de atraer más socios”.

Marcos Acle. Foto: Gentileza.

Peñarolenses vuelve al ruedo con Marcos Acle a la cabeza para "promover la unidad"

En medio de todos los movimientos que se vienen dando de cara a las elecciones en Peñarol, hay una agrupación que vuelve al ruedo y es Peñarolenses, liderada por Marcos Acle, quien en el período 2020-2023 integró el Consejo Directivo y de cara a las últimas elecciones hizo alianza con Edgardo Novick.

“Queremos promover la unidad para que se dé el cambio que el club necesita”, dijo Acle en diálogo con Ovación, agregando: “Apostamos y pedimos que quien represente a ese movimiento de unidad le dé lugar a ideas y propuestas innovadoras que tenemos para aprovechar todo el potencial que el club tiene. No queremos ir por la unidad solo para ganar”.

Por otra parte, Acle remarcó: “Siento que muchos grupos traemos cosas que llegó la hora a poner sobre la mesa y que el club las necesita para tener un cambio de verdad y proyectarse en el largo plazo aprovechando todo el potencial”.

Peñarolenses está integrado por gente joven que ya tiene experiencia en varias áreas del club, como por ejemplo, Augusto Formento, quien se viene desempeñando en este período de gestión como uno de los Delegados de Peñarol ante la Asociación Uruguaya de Fútbol. Además están en la agrupación nombres como Carolina Codevila, Álvaro Alonzo, Mauro Fachola, Daniel Ferrando, Mayte Alvarez y Fabián Ramírez.

Marcos Acle remarcó las principales acciones que se quieren impulsar desde su grupo y cerró diciendo: “Vamos a acompañar un movimiento de unidad para cambiar esta administración del club que es prioridad absoluta en este momento. El club necesita un cambio y para que haya un cambio debe haber unidad”.

Walter Sobrero. Foto: Archivo El País.

Podemos + Peñarol y su posición de cara a las elecciones

Una de las agrupaciones que viene manteniendo reuniones activas dentro de la oposición es la Lista 1987 Podemos + Peñarol que encabeza Walter Sobrero, suplente de Rodolfo Catino en el Consejo Directivo que supo ser Neutral del Consejo Juvenil de la AUF por el club aurinegro.

“Acompañamos el cambio y construimos la alternativa. Peñarol nos exige responsabilidad y muchos socios sienten que las opciones actuales no representan al 100% lo que el club necesita, pero también tienen claro que el presente requiere un rumbo nuevo”, dijo Sobrero a Ovación.

Por otra parte, el líder de la agrupación remarcó: “No venimos a ser espectadores ni a dar validez ciega a ningún proyecto. Venimos a aportar gobernabilidad con criterio propio, a fiscalizar con firmeza y a poner sobre la mesa la agenda que realmente le importa al hincha y al socio para lograr la unidad que se necesita para ganar”.