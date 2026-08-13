Las lesiones en Peñarol: el karma que sigue en el segundo semestre y las dos buenas noticias para Diego Aguirre

Diego Aguirre se mostró más que conforme en sus últimas conferencias de prensa porque el rendimiento que viene mostrando Peñarol no solo va de la mano con la llegada de algunas incorporaciones, sino también por el hecho de haber recuperado a jugadores de vital importancia en el equipo.

Y una de esas piezas que la Fiera tuvo a partir del regreso de la actividad oficial fue la de Nahuel Herrera, quien luego de una lesión en el hombro que lo obligó al zaguero de 21 años a pasar por el quirófano en Madrid, volvió a jugar el 1 de agosto en el triunfo 3-0 frente a Cerro Largo en el Estadio Campeón del Siglo por el Torneo Intermedio.

El defensor nacido en Rosario, Colonia, fue titular ante el Arachán y jugó 61 minutos. Luego, en la final del Torneo Intermedio —goleada por 5 a 1 a Wanderers— repitió titularidad y disputó los 90’.

Pero en el entrenamiento del martes en el Estadio Campeón del Siglo, Nahuel Herrera sufrió un pisotón involuntario por parte de un compañero que le provocó una lesión en el pie.

“Tuvo un pisotón en un pie el martes en la practica de Peñarol. Muy normal en su puesto de la cancha. Va a tener una ‘bota walker’ 10 días para inmovilizar la zona y luego vuelve a practicar con normalidad”, dijo el presidente Ignacio Ruglio, agregando: “Luego se evalúa su recuperación cuando pase el dolor para que el jugador pueda volver a la actividad”.

Nahuel Herrera despeja la pelota en el partido entre Peñarol y Cerro Largo. Foto: Leonardo Mainé.

A esa baja de Herrera se le suma la de Franco Romero, quien con una distensión muscular será baja durante al menos 10 días más y su regreso podría darse recién de cara al clásico de la cuarta fecha del Torneo Clausura.

Con esa lesión de Romero y la de Herrera, Peñarol ya suma siete en esta segunda parte de la temporada ya que hay que recordar que Jesús Trindade se está recuperando de un desgarro que sufrió el 12 de julio, Maximiliano Olivera ya superó una rotura fibrilar, Mauricio Lemos sufrió un golpe en la rodilla el 18 de julio frene a Boston River pero ya está recuperado, Leandro Umpiérrez había quedado afuera del equipo el 1 de agosto frente a Cero Largo por una molestia muscular pero estaba pronto y convocado frente al Montevideo City Torque y Brandon Álvarez tiene una sobrecarga muscular que le impidió estar a la orden el sábado en el Estadio Charrúa, donde no se jugó el partido ante el Ciudadano por fallas en la red de iluminación.

Pero no todas son malas para Diego Aguirre ya que el capitán Maximiliano Olivera superó el desgarro y entrena junto al plantel —podría aparecer como zaguero el domingo su el técnico así lo dispone— y Facundo Alvez se recuperó de una lesión en la cadera y de a poco se va integrando a los trabajos por lo que su regreso podría darse en los próximos compromisos del aurinegro.