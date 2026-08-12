Peñarol pedirá los puntos por el partido suspendido ante Montevideo City Torque tras corte de luz en el Charrúa

Pedir los puntos por el inconcluso partido ante Montevideo City Torque por la primera fecha del Torneo Clausura tras el corte de luz en el Estadio Charrúa era algo que la directiva de Peñarol estaba analizando, así lo había adelantado su delegado Julio Trostchansky en entrevista con Ovación.

Con el paso de las horas, el club tomó la decisión de formalizar su pedido —pese al artículo que pone como excepción el Charrúa y el Centenario, ya que son arrendados por los clubes— además de solicitar que se abra una investigación de los hechos ocurridos el pasado sábado 8 de agosto.

Según el artículo 85.2 del reglamento, si un equipo no cumple con "el mantenimiento adecuado de los campos de juego o vestuarios, perderá los puntos, cuando, en caso de esa omisión, no pueda realizarse o terminar el partido". Ante esta consulta, el delegado había explicado que el artículo siguiente, el 85.3, agrega que están estos dos escenarios están exceptuados, porque se entiende que "están administrados externamente" aunque es "algo vidrioso, porque son los equipos quienes lo fijan".

El propio Trostchansky confirmó hoy la solicitud por parte de Peñarol de que se abra la investigación, así como la solicitud de los puntos por la primea fecha del Clausura.

"Enviamos una nota a través de la mesa de entrada, dirigida a la Mesa Ejecutiva de Primera División, solicitando una investigación de todo lo sucedido. Porque se confirmó la fecha y todos miraron para el costado. Pero, además, como los plazos corren para presentar una eventual reclamación de los puntos, y, además, no sabemos si esa investigación que solicitamos se va a realizar, lo vamos a hacer a través de reclamar los puntos, y si le cabe responsabilidades al locatario, que determinen que Peñarol pueda recibir los puntos", confirmó esa tarde en Las Voces del Fútbol (El Espectador Deportes).

Y añadió: "Por supuesto que nos gusta ganar en la cancha y este plantel está en condiciones de hacerlo en todos los partidos. Pero estamos atentos a que pasaron cosas que pueden sentar un precedente grave y que nadie dentro de AUF ha decidido investigar qué es lo que sucedió. El informe que hizo Javier Feres dice que él suspende el partido a las 19:33, pero entre las 19:15 y las 19:25 alguien tomó la resolución de suspenderlo, alguien se lo dijo a la voz del estadio, que es responsabilidad del locatario".

"Si hay responsabilidad directa del club organizador que aplique la sanción correspondiente, que puede incluir la quita de los puntos", cerró.

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol fue suspendido por fallas en la iluminación del Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

La molestia aurinegra aumentó luego de que la Mesa Ejecutiva confirmara la segunda fecha del Clausura, más allá de introducir algunas modificaciones de orden y horarios, sin poner el foco en lo sucedido en el Charrúa.

Desde el club se sintieron perjudicados por la no disputa del partido, entiendo que las condiciones de que MC Torque tuviese actividad internacional lo favorecían. Si bien una de las opciones había sido disputar este partido el miércoles antes del clásico (cuarta fecha - 30 de agosto), esta chance quedó descartada porque esa semana habrá fecha de Copa Uruguay. Por ende, si el reclamo de puntos no es tenido en cuenta, el partido se disputará el primer miércoles de septiembre en el que ambos equipos puedan jugar, dependiendo a su vez del avance del Ciudadano en la Copa Sudamericana.

Ahora Peñarol prepara el partido del domingo, en el que enfrentará a Central Eapañol, desde las 18:30, en el Campeón del Siglo.