Qué pasó en el Charrúa: de un “bloqueo en el sistema” al “afán por dar la primicia" que llevará a ajustar protocolos

La ley de Murphy es un principio popular que dice: “Si algo puede salir mal, saldrá mal”. Para Peñarol y Montevideo City Torque salió pésimo. Porque los dos querían jugar este sábado un partido que sea cuál sea su reprogramación, complicará a ambos. El apagón en el Charrúa no solo frustró la continuidad de la buena racha aurinegra o el rodaje del local antes de volver a disputar la Sudamericana, también frustró la alegría de la gente, con muchos de ellos habiendo hecho un esfuerzo económico por acudir al partido, pero también una imagen del fútbol uruguayo para el exterior.

No es la primera vez que hay un apagón, en julio de 2022 se suspendió Peñarol-Rentistas por corte de luz en el Centenario (fallo en la Estación 8 de Montevideo) y volvió a los 15 minutos de decretada la suspensión. Un año después, en junio de 2023, el Bicho Colorado otra vez sufrió un corte de luz pero fue en el Parque Palermo, ante Cerrito, y solo duró cinco minutos. Pero sí fue la primera vez que se habló de “hackeo” y que el caos se apoderó del momento, y es en parte, a lo que apuntan varios de los involucrados.

Tanto desde City Torque como desde la Mesa Ejecutiva, señalan que el error principal estuvo en la cantidad de gente presente en la zona de los tableros, con muchos individuos trasladando información incompleta, lo que se convirtió en un verdadero teléfono descompuesto. Mientras el árbitro Javier Feres evaluaba qué hacer con el encuentro, la televisión comunicaba que el partido estaba suspendido y el altavoz decía que aún no estaba definido.

Javier Feres a la salida del Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

La directiva Ciudadana solicitará hoy un informe de ampliación a URU -encargados del Charrúa- y a UTE, para entender qué fue lo que realmente sucedió. Según explicaron fuentes del club a Ovación, en el momento que se dieron los primeros cortes el encargado de esta área en el Charrúa les comentó que existió un bloqueo en el sistema. Y es a esto a lo que se le llama “hackeo”. Uno de los técnicos de URU, en comunicación con la empresa estadounidense dueña del software, supo que desde allí no podían ingresar al sistema, lo que los llevó a tomar la decisión de desconectar para reiniciar el funcionamiento.

“Vamos a investigar hasta lo más profundo porque no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir”, afirmaron a este medio. “El gran problema no es la falla técnica, sino todo lo que pasa después, es al desastre que hay que ponerle foco: todo el mundo opinando de todo, había desde periodistas hasta la gente de la producción y árbitros en la sala de los tableros, donde estaba el electricista, todos intentado tener la primicia”.

Según confiaron, minutos después, cuando la voz del estadio sí anunció la suspensión fue bajo la orden de la Guardia Republicana, diciendo que era una orden de los árbitros, y no por parte de un delegado de AUF o de City Torque.

Apagón en el estadio Charrúa antes del partido entre Montevideo City Torque y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé | El País

Minutos después de esta comunicación, la red estaba operativa y los clubes, que estaban en el predio, le comentaron a Feres que querían jugarlo, pero este “dijo que ya lo había suspendido”. Primero hubo dos de los seis focos que no encendieron pero tras 40 minutos quedó todo operativo, sin haber programación que impidiera disputarlo. “Era a las seis y media de la tarde, no a las nueve de la noche, se podía jugar perfectamente, fue insólito por dónde se lo mire”, expresaron desde el Ciudadano.

La opinión de Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva, coincidió con destacar la “inmediatez” y la necesidad de comunicar la suspensión por parte de los presentes. “Hubo un error de comunicación, de quién debía decirlo. También hago responsable a los periodistas, que a veces en el afán de dar la primicia se apuran y generan un run run”, expresó en diálogo con Polideportivo (Canal 12).

“Vamos a rever el proceso de comunicación. La decisión siempre fue del árbitro, pero hubo un error de comunicación en la zona de vestuarios, producto de la necesidad de dar primicias. Asumimos por parte de AUF que hay que rever quién es el encargado y usar el protocolo de crisis que se activa para este tipo de situaciones”. Peñarol llevó a Marcio Larrosa, su tecnólogo y, según Ruglio, “lo dejó arreglado” pero “igual lo suspendieron e hicieron salir a la gente. Marcio se quedó hasta las 22 en el estadio y la luz nunca se apagó”.

Ovación consultó qué había hecho Larrosa para hacer que funcionara, a lo que Ruglio dijo: “Creo que reinició el sistema, que prendió y funcionó por dos horas después de eso”. Y opinó: “Fue raro, una parte decía que era un hackeo, después lo desmintieron. Hablamos con gente que usa el Charrúa y nunca le había pasado a nadie, es casi imposible que suceda algo así”.

¿Cuándo se juega el partido Montevideo City Torque - Peñarol?

Álvaro Rivero, presidente de la Mesa Ejecutiva de AUF, durante un Consejo de Liga. Foto: Estefanía Leal.

Existe un estatuto que establece que no se puede jugar una nueva fecha del campeonato, sin que la anterior se haya disputado en su totalidad. Y lo que más complica este caso en particular es que el Ciudadano tiene las próximas dos semanas con actividad internacional, ya que jugará la llave ante Tigre de Argentina por los octavos de final de Copa Sudamericana (12 y 19 de agosto).

Una opción es que el próximo fin de semana solo se dispute este encuentro y que la segunda fecha del Clausura se realice a partir del sábado 22 de ese mes. Sin embargo, esta solución implicaría estirar el calendario de la Liga AUF Uruguaya 2026.

La otra posibilidad sería la de acudir a un Consejo de Liga en la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y votar para que se continúe la segunda fecha del Torneo Clausura sin haber completado la primera jornada. Por lo tanto, quedaría para más adelante y una de las fechas en las que se podría disputar este partido sería en la semana del lunes 25 de agosto, pero se daría previo al clásico de la cuarta jornada del Torneo Clausura, fijado para el 30 de agosto, lo cual no le cae bien a Peñarol. La Mesa Ejecutiva se reunirá hoy para definirlo.

