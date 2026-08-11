Trostchansky: la fecha en la que se jugaría MC Torque-Peñarol, "hackeo" desestimado y el "mérito" de la directiva

El delegado de Peñarol Julio Trostchansky se refirió a las posibilidades de la reprogramación del partido entre Montevideo City Torque y el aurinegro la chance de que se juegue en setiembre y desestimó la versión del “hackeo”. A su vez, se refirió a la mejora del equipo y la continuidad de Diego Aguirre.

—¿Cuáles son las novedades respecto al corte de luz, hubo explicación sobre el hackeo?

—Está claro que fue analizado y no hay ninguna evidencia de que esto haya sido ni hackeos ni nada por el estilo. Fue un desperfecto técnico que se solucionó, pero para ese momento y cuando se transmitió la idea por parte de los que estábamos reunidos, nos encontramos con que alguien, que debería investigarse, había definido y decidido trasladarlo a la voz del estadio.

—Me comentaron que fue la Guardia Republicana...

—Es probable. Eso le correspondía a Montevideo City Torque y a administradores del Charrúa. No debía haber más gente que los delegados, los árbitros y el encargado de seguridad. Había mucha gente preguntando al mismo tiempo y evidentemente alguien interpretó algo que el juez no había definido y que se terminó de tomar después de esa reunión y que era jugar el partido, pero cuando salimos no había nadie en la tribuna, ni porteros, incluso algunos jugadores se estaban cambiando.

El partido entre Montevideo City Torque y Peñarol fue suspendido por fallas en la iluminación del Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

—En las últimas horas se habló de un posible reclamo de puntos, amparado en el artículo 85.2 del reglamento, que refiere al mantenimiento de los escenarios.

—Pero el 85.3 dice que están exceptuados el Centenario y el Charrúa, porque se entiende que están administrados externamente. Es algo vidrioso, porque ellos lo fijan. Lo estamos analizando.

El Estadio Charrúa tas las fallas de la red lumínica previo al partido entre Montevideo City Torque y Peñarol. Foto: Leonardo Mainé.

—¿Cuáles son los escenarios respecto a la reprogramación?

—Creo que Peñarol resulta perjudicado porque, sin desmerecer para nada al cuadro que iba a poner Torque, iba a ser alternativo y aunque puede darse cualquier resultado, es obvio que tenés más chances. La Mesa Ejecutiva tiene dos posibilidades: tomar la decisión de que se reprograme la fecha 2 y que el fin de semana se juegue solo Torque-Peñarol, que no creo que suceda, o que traslade la responsabilidad al Consejo de Liga porque necesita autorización de los clubes para que la segunda comience a jugarse sin que se haya terminado la anterior. Pero la gran mayoría no quiere parar el fútbol, lo que es entendible. Vamos a terminar jugando un miércoles de setiembre, después del clásico, porque lo que está claro es que los próximos dos miércoles no se puede jugar porque Torque juega copa. Surgió alguna duda de que el tercer miércoles de agosto podría ser antes del clásico (30/8), pero quedó descartado porque está fijado el inicio de la Copa Uruguay para el 24, 25 y 26.

—¿Qué opina Diego Aguirre?

—Está claro que hubiesen preferido jugar el otro día. Estamos en constante contacto porque necesitan saber cuándo se va a jugar, no es lo mismo planificar que vas a jugar el domingo contra Central que el sábado con Torque.

Diego Aguirre, DT de Peñarol. Foto: Estefanía Leal.

—¿Cómo ves la mejora del equipo y el hecho de haber mantenido al DT pese al inicio de año regular?

—Se empezó a consolidar nuevamente un equipo con las características de Aguirre, de mucha presión y presencia en ataque. Obviamente que tener a Leo Jaime ha generado una situación muy interesante, pero ha permitido que el técnico pueda disponer del doble nueve, y también se dio que recuperó a jugadores como Darias, el Cangrejo Cabrera, Herrera, así como la incorporación de Espinosa. Mantenerlo creo que es un mérito de la directiva y del propio técnico que nunca dejó de creer en lo que estaba haciendo. También es verdad que solo lo puede hacer él, por ser Aguirre. El convencimiento se lo trasladó a la comisión directiva, la cual aceptó. Estamos contentos pero vamos por el objetivo de ganar el Campeonato Uruguayo.

