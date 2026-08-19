Ostojich dirige a Peñarol y Anahí Fernández a Nacional: los árbitros de la tercera fecha del Torneo Clausura

Se dieron a conocer los árbitros de la tercera fecha del Torneo Clausura y se determinó que Esteban Ostojich dirija el gran partido de la etapa: Deportivo Maldonado frente a Peñarol en el Domingo Burgueño Miguel, desde la hora 18:30, de este sábado.

El conjunto fernandino sabe que si logra superar al elenco aurinegro quedará en lo más alto de la Tabla Anual de la Liga AUF Uruguaya 2026. Cabe destacar que Peñarol aún debe su partido por la primera fecha ante Montevideo City Torque.

Para el Mirasol será una gran oportunidad para obtener tres puntos importantes y seguir en la punta de la acumulada. Además, será ante un rival directo por ese lugar tan importante en la definición del título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2026.

Otro aspecto fundamental para el elenco que comanda Diego Aguirre es que este duelo será en la antesala al clásico ante Nacional en el Campeón del Siglo por la cuarta fecha del último certamen de la temporada.

Esteban Ostojich en Peñarol Liverpool en el Campeón del Siglo Foto: Leonardo Mainé

Ostojich será el encargado de impartir justicia deportiva entre fernandinos y aurinegros, estará secundado por Mathías Muniz y Nicolás Piaggio. En tanto que en el VAR estarán Diego Dunajec y Javier Irazoqui.

El domingo el entrenador Daniel Carreño iniciará su tercer ciclo en Nacional en el choque ante Progreso en el Gran Parque Central, desde la hora 18:30, con el propósito de que el tricolor pueda sumar sus primeros tres puntos en el certamen.

Daniel Carreño en su llegada a Nacional. Foto: Nacional.

El albo viene de dos derrotas en fila y está urgido de una victoria, mientras que el Gaucho del Pantanoso se encuentra en la última posición en la Tabla del Descenso y con un pie en la Segunda División Profesional de la temporada 2027.

Anahí Fernández será la encargada de dirigir ese duelo, estará acompañada por Horacio Ferreiro y Daiana Fernández. El VAR estará a cargo de Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.

De esta manera, Fernández dirigirá por segunda vez un grande en su carrera, aunque será la primera vez que lo hará con Nacional. Su primera experiencia se dio el pasado 4 de abril cuando impartió justicia en la victoria 2-0 de Peñarol sobre Progreso en el Estadio Centenario por la décima fecha del Torneo Apertura.

Los detalles de la tercera fecha del Torneo Clausura

Viernes 21 de agosto

Albion vs. Boston River

16:00.

Estadio Luis Franzini

Árbitro: Pablo Silveira

Asistentes: Andrés Nievas y Gustavo Márquez Lisboa.

Cuarto: Esteban Guerra.

VAR: Christian Ferreyra y Daniel Fedorczuk.

Liverpool vs. Cerro

19:00.

Parque Viera

Árbitro: Hernán Heras.

Asistentes: Pablo Llarena y Pablo Álvez.

Cuarto: Felipe Vikonis.

VAR: Yimmy Álvarez y Richard Trinidad.

Sábado 22 de agosto

Central Español vs. Juventud de Las Piedras

11:00

Parque Palermo

Árbitro: Javier Feres.

Asistentes: Agustín Berisso y Sebastián Silvera.

Cuarto: Andrés Martínez.

VAR: Daniel Rodríguez e Yimmy Álvarez.

Cerro Largo vs. Defensor Sporting

15:00

Parque Paladino

Árbitro: Gustavo Tejera.

Asistentes: Nicolás Tarán y Carlos Barreiro.

Cuarto: Marcelo García.

VAR: Leodan González y Santiago Fernández.

Deportivo Maldonado vs. Peñarol

18:30

Domingo Burgueño Miguel

Árbitro: Esteban Ostojich.

Asistentes: Mathías Muniz y Nicolás Piaggio.

Cuarto: Bruno Sacarelo.

VAR: Diego Dunajec y Javier Irazoqui.

Domingo 23 de agosto

Danubio vs. Racing

11:00

Jardines del Hipódromo

Árbitro: Javier Burgos.

Asistentes: Martín Soppi y Julián Pérez.

Cuarto: Leandro Lasso.

VAR: Andrés Cunha y Diego Riveiro.

Montevideo City Torque vs. Wanderers

15:00

Estadio Charrúa

Árbitro: Mathías de Armas.

Asistentes: Héctor Bergaló y Agustín de Armas.

Cuarto: Elias Lorenzo.

VAR: Antonio García y Federico Piccardo.

Nacional vs. Progreso

18:30

Gran Parque Central

Árbitro: Anahí Fernández.

Asistentes: Horacio Ferreiro y Daiana Fernández.

Cuarto: Daniel Rodríguez.

VAR: Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso.

