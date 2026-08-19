Nacional bajó los precios de las entradas para el partido ante Progreso y los socios tendrán un gran beneficio

El momento de Nacional no es para nada bueno, ya que aún no pudo ganar en el Torneo Clausura, cesó a Jorge Bava y contrató al entrenador Daniel Carreño. Por esto, la institución tricolor bajó los precios de las entradas de cara al duelo ante Progreso de este domingo en el Gran Parque Central (GPC), desde la hora 18:30.

Si se toma en cuenta los precios para la primera fecha ante Boston River en el GPC, la institución alba resolvió bajarlos y darles un gran beneficio a los socios: que puedan ingresar gratis a cualquier tribuna de su estadio para el cruce ante el Gaucho del Pantanoso.

Contra el Sastre, los socios debieron pagar para ingresar en solo dos tribunas: la Atilio García central y la José María Delgado alta. En la primera abonaron 345 pesos, en tanto que en la otra fueron 355.

La tribuna más cara para los hinchas generales fue la José María Delgado alta que costó 750 pesos, pero para recibir este domingo al elenco que dirige técnicamente Tabaré Silva van a costar 500 pesos.

Los precios de las tribunas para el choque ante Progreso son: la Abdón Porte son 250 pesos, el Codo 350, Atilio García laterales 350, Atilio García central 490 y tanto la José María alta como baja salen 500 pesos. Cabe destacar que los socios podrán canjear gratis sus entradas para cualquiera de las tribunas en el GPC.

🎟️ 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗗𝗔𝗦 🆚 𝗣𝗥𝗢𝗚𝗥𝗘𝗦𝗢



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⚽️ Torneo Clausura | Fecha 3



✅ Ya se encuentran habilitadas las entradas para socios para el partido del domingo 23/8 en el Gran Parque Central 🏟️



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Desde este miércoles quedó habilitado el canje de las entradas para los socios por medio de la web nacional.uy. A su vez, los hinchas generales podrán comprar sus tickets desde este viernes.

El Bolso acumula una racha de dos caídas consecutivas en el último certamen de la Liga AUF Uruguaya 2026. En ese sentido, Daniel Carreño tiene en claro que está urgido de ganar para soñar con poder pelear el Torneo Clausura y, sobre todo, para ascender en las posiciones de la Tabla Anual.

Daniel Carreño en su presentación como nuevo técnico de Nacional. Foto: Estefanía Leal.

El tricolor se encuentra en la octava posición con 35 puntos gracias a 11 victorias, dos empates y 11 derrotas. En ese momento estaría accediendo a la Copa Sudamericana y el último elenco que se clasificaría a la Copa Libertadores es Wanderers, que se ubica en el cuarto lugar de la acumulada con 39 unidades.

Progreso, por su parte, arriba al GPC en estado crítico por su lucha de mantenerse en la máxima división del fútbol uruguayo. Arrastra una racha de tres caídas consecutivas y está en el último puesto en la Tabla del Descenso.