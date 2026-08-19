El dinero que puede embolsar Montevideo City Torque si avanza a cuartos de la Copa Sudamericana

Montevideo City Torque va por otro paso histórico en la Copa Conmebol Sudamericana. Este martes (21:30) en el Estadio Centenario, el equipo ciudadano enfrentará a Tigre de Argentina por la revancha de los octavos de final, luego de haberse impuesto 1-0 en Buenos Aires. Pero además de la clasificación, hay un importante premio económico en juego.

El conjunto uruguayo ya tiene asegurados US$ 1.625.000 en premios de Conmebol por su participación en la edición 2026 del torneo. Pero si consigue meterse entre los ocho mejores, sumará otros US$ 700.000 y llevará su recaudación a US$ 2.325.000.

Torque comenzó su camino internacional en la fase preliminar, donde enfrentó a Defensor Sporting en el Estadio Centenario. Por disputar esa instancia en condición de local recibió US$ 225.000, además de avanzar tras imponerse 1-0 ante el equipo violeta.

Luego llegó la fase de grupos, en la que integró el Grupo F junto a Gremio de Porto Alegre, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile. Por participar de esa instancia, Conmebol le otorgó US$ 300.000.

Pero la campaña del equipo de Marcelo Méndez también le permitió incrementar considerablemente esa cifra a través de los premios por mérito deportivo. Torque ganó cuatro partidos en la fase de grupos y recibió US$ 125.000 por cada victoria, acumulando otros US$ 500.000.

Las victorias fueron 1-0 ante Gremio en Montevideo, 2-0 frente a Palestino en Chile, 1-0 nuevamente contra el equipo chileno en el Estadio Centenario y 4-1 ante Riestra.

A esa cifra se sumaron otros US$ 600.000 por alcanzar los octavos de final, instancia en la que se mide con Tigre. Ganó 1-0 el partido de ida en Buenos Aires y este martes se define la serie en el Centenario.

Así, antes de la revancha de este martes, el club ya tiene US$ 1.625.000 asegurados en premios de Conmebol.

Si Torque elimina a Tigre y se mete en cuartos de final, recibirá US$ 700.000 adicionales. De esa manera, su ingreso acumulado por concepto de premios durante la Sudamericana ascendería a US$ 2.325.000.

Un incentivo económico importante para un club que, además, está buscando seguir haciendo historia en la mejor campaña internacional de su historia.