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El País Ovación Fútbol

El dinero que puede embolsar Montevideo City Torque si avanza a cuartos de la Copa Sudamericana

El equipo de Marcelo Méndez enfrenta este miércoles a Tigre por la revancha de octavos de final y lleva la ventaja de un gol (1-0) que consiguió la semana pasada en Argentina.

El País
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19/08/2026, 13:40
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El festejo de Franco Pizzichillo en la victoria de Montevideo City Torque ante Tigre por Copa Sudamericana,
El festejo de Franco Pizzichillo en la victoria de Montevideo City Torque ante Tigre por Copa Sudamericana,
Foto: EFE.

Montevideo City Torque va por otro paso histórico en la Copa Conmebol Sudamericana. Este martes (21:30) en el Estadio Centenario, el equipo ciudadano enfrentará a Tigre de Argentina por la revancha de los octavos de final, luego de haberse impuesto 1-0 en Buenos Aires. Pero además de la clasificación, hay un importante premio económico en juego.

El conjunto uruguayo ya tiene asegurados US$ 1.625.000 en premios de Conmebol por su participación en la edición 2026 del torneo. Pero si consigue meterse entre los ocho mejores, sumará otros US$ 700.000 y llevará su recaudación a US$ 2.325.000.

Torque comenzó su camino internacional en la fase preliminar, donde enfrentó a Defensor Sporting en el Estadio Centenario. Por disputar esa instancia en condición de local recibió US$ 225.000, además de avanzar tras imponerse 1-0 ante el equipo violeta.

Luego llegó la fase de grupos, en la que integró el Grupo F junto a Gremio de Porto Alegre, Deportivo Riestra de Argentina y Palestino de Chile. Por participar de esa instancia, Conmebol le otorgó US$ 300.000.

Pero la campaña del equipo de Marcelo Méndez también le permitió incrementar considerablemente esa cifra a través de los premios por mérito deportivo. Torque ganó cuatro partidos en la fase de grupos y recibió US$ 125.000 por cada victoria, acumulando otros US$ 500.000.

Las victorias fueron 1-0 ante Gremio en Montevideo, 2-0 frente a Palestino en Chile, 1-0 nuevamente contra el equipo chileno en el Estadio Centenario y 4-1 ante Riestra.

A esa cifra se sumaron otros US$ 600.000 por alcanzar los octavos de final, instancia en la que se mide con Tigre. Ganó 1-0 el partido de ida en Buenos Aires y este martes se define la serie en el Centenario.

Así, antes de la revancha de este martes, el club ya tiene US$ 1.625.000 asegurados en premios de Conmebol.

Si Torque elimina a Tigre y se mete en cuartos de final, recibirá US$ 700.000 adicionales. De esa manera, su ingreso acumulado por concepto de premios durante la Sudamericana ascendería a US$ 2.325.000.

Un incentivo económico importante para un club que, además, está buscando seguir haciendo historia en la mejor campaña internacional de su historia.

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