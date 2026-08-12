Tigre vs. MC Torque en vivo por la Copa Sudamericana: el Ciudadano busca sacar ventaja en el partido de ida

Montevideo City Torque, el único equipo de Uruguay que sigue en torneos de Conmebol en 2026, abre su llave de octavos de final de Copa Sudamericana enfrentando a Tigre (19:00 - DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y sus señales de streaming). El Ciudadano visita el Estadio José Dellagiovanna en el marco del partido de ida donde apuesta a rescatar un resultado positivo.

Cabe recordar que los dirigidos por Marcelo Méndez accedieron a esta instancia luego de liderar su grupo en la Copa Sudamericana, mientras que el Matador de Victoria fue escolta en su serie y debió enfrentar a Nacional en los playoffs previos y clasificó al superar al Bolso con un 4-2 global.

Ambos arriban a este encuentro con bajas de peso porque los dirigidos por Diego Dabove no cuentan con Ignacio Russo por llegar a las tres amarillas en el certamen, el mismo motivo por el que la visita no podrá tener disponible a Gonzalo Montes, aunque ambos volverán para la revancha a jugarse dentro de una semana.

Tigre vs. MC Torque:

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Jalil Elías, Martín Garay; Jabes Saralegui, Tiago Serrago, Santiago López; Alfio Oviedo. DT: Diego Dabove.

MC Torque: Franco Torgnascioli; Ezequiel Busquets, Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher, Facundo Silvera; Franco Pizzichillo, Pablo Siles, Diogo Guzmán, Esteban Obregón; Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

Hora: 19:00

Televisa: DSports, Flow, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal y sus señales de streaming

Estadio: José Dellagiovanna (Argentina)

Árbitro: Ramon Abatti (BRA)

Asistentes: Guilherme Camilo y Nailton Souza (BRA)

Cuarto árbitro: Paulo Zanovelli (BRA)

VAR: Rodolpho Toski y Marco Fazekas (BRA)